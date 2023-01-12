Bilimsel araştırma: Olduğundan yaşlı görünmek hastalık belirtisi olabilir

Yapılan bir araştırma, yaşına göre olduğundan daha büyük görünen kişilerin, çeşitli hastalıklara daha yatkın olabileceği konusunda uyarıyor.

Sozcu.com.tr

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Hollanda’daki Rotterdam Erasmus Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yürütülen araştırma göre uzmanlar, yaşıtlarınıza göre daha yaşlı görünüyorsanız osteoporoz, işitme kaybı ve katarakt gibi yaşla ilgili hastalıklara yakalanma riskinizin daha yüksek olduğunu açıkladılar.

Daily Mail’in haberine göre, bilim insanları, yalnızca yüz fotoğraflarına dayanarak 50 ila 90 yaşları arasındaki yaklaşık 2.700 kişinin yaşı için tahminlerde bulundu ve herhangi bir eğilimi ortaya çıkarmaya çalışmak için onlara hastalıklarını sordu.

ZİHİN SAĞLIKLARI DAHA YÜKSEK ÇIKTI

Sonuçlar, gerçek yaşlarından beş yaş daha genç görünen katılımcıların daha iyi düşünme becerilerine sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca katarakt gibi sıkıntılardan muzdarip olma olasılıkları da dörtte bire kadar daha azdı.



British Journal of Dermatology’de yayınlanan araştırmada yer alan Profesör Tamar Nijsten, “Başka bir deyişle, olduğunuzdan daha genç görünüyorsanız, organlarınızın, bedeninizin ve zihninizin sağlığı muhtemelen bunu yansıtacaktır.”

“Genç görünmek ile yaşa bağlı çeşitli yaygın sağlık sorunları arasındaki bağlantıyı özellikle araştırdık ve genç görünümün daha düşük sistemik yaşlanma ölçümleriyle bağlantılı olduğunu bulduk.”

“Araştırmamız, muhtemelen genetik, UV’ye maruz kalma veya sigara içme gibi olağan yaşam tarzı faktörlerinin ötesinde bir şeyler olduğunu açıkça gösteriyor.” dedi.

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