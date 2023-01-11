Bilimsel araştırma: Ömrü uzatacak dört sağlıklı beslenme stili

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, uzmanlar erken ölüm riskini %20'ye kadar azaltmaya yardımcı olabilecek dört yaygın sağlıklı beslenme modeli belirlediler.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Harvard Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, beslenme biçimleri ve erken ölüm arasında herhangi bir bağlantı bulmayı amaçladı.

JAMA Internal Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, Harvard Beslenme Bölümü profesörü ve başkanı Dr. Frank Hu, Amerikalılar için Beslenme Yönergeleri’nin sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin bulgularının bugüne kadarki en kapsamlı bulgular olduğunu söyledi.

ABD’de en sık görülen dört beslenme biçimini analiz eden ekip, 36 yılı aşkın süredir katılım gösteren 75.000 kadını ve 44.000’den fazla erkeği takip etti.

İşte Harvard Üniversitesi’nin belirlediği dört favori sağlıklı beslenme planı…

AKDENİZ DİYETİ

US News & World Report tarafından üst üste altıncı yıl kez en iyi diyet seçilen Akdeniz diyeti, tam tahıllı gıda, balık veya tavuk, sebze ve antioksidan açısından zengin zeytinyağı tüketmeyi öneriyor.

Akdeniz diyeti, taze yeşillikler, meyveler, balık, fındık ve zeytinin bol olduğu İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Türkiye ve Monako da dahil olmak üzere Akdeniz’e kıyısı olan 21 ülkenin geleneksel diyetlerinden türedi.



Önceki araştırmalara göre, Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalık ve diğer kronik durum risklerini azalttığı biliniyor. Bu diyeti uygulayanlarda da ölüm riski %18 oranında azaldı.



SAĞLIKLI BİTKİ-BAZLI DİYET

Sağlıklı bitki bazlı diyet, daha fazla bitki yemeye odaklandığı ancak peynir dahil hayvansal ürünleri dahil etmediği için Akdeniz diyetine benziyor. Harvard’daki çalışma için, araştırmacılar ayrıca bu kategoride alkolün yanı sıra pane ve kızarmış sebzeler gibi bitki bazlı gıdaların “sağlıksız” versiyonlarını da yerleştirdiler.

Hu, CNN’e yaptığı açıklamada, “bitki bazlı diyet, balık veya bazı süt ürünleri gibi nispeten sağlıklı seçenekleri bile içermiyor” derken vegan olmanın ölüm riskini %14 oranında azalttığını açıkladı.



AMERİKALILAR İÇİN BESLENME YÖNERGELERİ

ABD Tarım ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanları tarafından oluşturulan bu beslenme önerilerinde, bitki bazlı ürünlerin yanı sıra yağsız hayvan proteini ve süt ürünleri teşvik edilirken kırmızı ve işlenmiş et, ilave şeker, sağlıksız yağlar ve alkol yasaklıdır.



Bu diyette de erken ölüm riski %19 daha düşük çıktı.

ALTERNATİF SAĞLIKLI BESLENME İNDEKSİ

Harvard Üniversitesi araştırmacıları tarafından bu çalışma için geliştirilen Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi, taze sebze ve meyveleri, kepekli tahılları, yemişleri, baklagilleri, bitki bazlı proteinleri, balıkları ve sağlıklı yağları diyetinize dahil etmenizi önerir.

Hu, “Sert kabuklu yemişleri, tohumları, kepekli tahılları, daha az kırmızı ve işlenmiş et tüketimini ve şekerle tatlandırılmış içecekleri açıkça dahil ettik. Ölçülü bir alkol tüketimine izin veriyoruz” dedi.

Bu beslenme biçimi de erken ölüm riskini %20 azalttı.

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