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Bilimsel araştırma: Orta yaşta şişmanlık, yaşlılıkta kırık sebebi

Yapılan bir araştırma, orta yaşta fazla kilolu olmanın, yaşlılıkta kırıklarla uğraşma riskini artırdığını buldu. 

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:33 - 24 Ocak 2023 Güncellenme:
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Bilimsel araştırma: Orta yaşta şişmanlık, yaşlılıkta kırık sebebi

Norveç’teki Oslo Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, bilim insanları, obezitenin yaşa bağlı düşüşü şiddetlendirdiğine dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, uzmanlar, 30 yıl önce obez olanların, normal vücut kitle indeksi (VKİ) olanlara göre 20 yıl sonra kırılganlık semptomlarından neredeyse 2,5 kat daha fazla muzdarip olduklarını buldular.

1974 ile 2016 yılları arasında yürütülen çalışma için, Norveç’te 45 yaş ve üstü 4.500 katılımcıdan alınan veriler kullanıldı. Vücut kitle endeksi, 18,5’in altında olanlar zayıf, 18,5-24,9 arası normal, 25-29,9 arası kilolu, 30 ve üzeri obez olarak sınıflandırıldı.

Buna göre, 1994’te obez olanların, izleme döneminin sonunda normal bir VKİ’ye sahip olanlardan yaklaşık 2,5 kat daha fazla kırılgan öncesi/kırılgan olma olasılığı vardı.

Konuyla ilgili açıklama yapan araştırmacılar, yağ hücrelerinin artan iltihaplanma kapasitesinin ve bunların kas hücrelerine sızmasının, kas kütlesi ve gücünde doğal olarak meydana gelen yaşa bağlı düşüşü artırmasını muhtemel olduğunu söyledi.

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