Bilimsel araştırma: Pancar suyu kasların kuvvetini artırıyor

İngiltere'de yapılan bir araştırma, pancar suyunun kas kuvvetini önemli ölçüde artırdığını buldu.

Sozcu.com.tr

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Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırmasına göre, pancar suyu, en az protein karışımları veya diğer antrenman öncesi içecekler kadar etkili çıktı.

Pancar gibi sebzeler, vücuttaki oksijenle kanı artıran ve dayanıklılığın artmasıyla bağlantılı olan nitrat açısından zengin olarak biliniyor.

Araştırma için, 20’li yaşlarının başında on sağlıklı erkekle çalışıldı. Katılımcılardan yapraklı sebzelerden kaçınmak gibi, deneye başlamadan önce üç gün boyunca nitrat bakımından düşük bir diyet izlemeleri istendi. Sonrasında ekibin yarısına nitrat içeren içecek sunuldu, diğer plasebo grubuna ise yapay toz karışımlı içecek verildi.

KAS GÜCÜ YÜZDE YEDİ ORANINDA YÜKSELDİ

Daha sonra araştırmacılar, elektriksel darbeleri kullanarak kas kuvvetini veya kaslar kasıldıklarında uyguladıkları kuvveti ölçtüler. Gerçek antrenman öncesi içeceği içen grupta katılımcılar tarafından üretilen kas gücünün yüzde yedi daha yüksek olduğunu buldular.



Bilim insanları, nitrat içeceği alan insanların kaslarında, almayanlara kıyasla daha yüksek nitrat seviyeleri buldular. Vücutta nitratlar, kaslara ulaşan oksijen miktarını artırarak kan damarlarını genişletmeye yardımcı olabiliyor.

Exeter Üniversitesi’nden bir fizyolog olan Dr. Andy Jones, “Çalışmamız, nitratın neden insan kas performansını iyileştirdiğinin ardındaki mekanizmalar hakkında bugüne kadarki en iyi kanıtı sağlıyor.” dedi.

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