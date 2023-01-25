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Bilimsel araştırma: Strese karşı aromaterapinin faydalı olduğu açıklandı

Stres topları veya nefes egzersizleri işe yaramıyor mu? Uzmanlar, iş yeri stresiyle baş etmek için aromaterapinin yararlı olabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:15 - 25 Ocak 2023 Güncellenme:
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Bilimsel araştırma: Strese karşı aromaterapinin faydalı olduğu açıklandı

İran’daki Semnan Tıp Bilimleri Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, bir ay boyunca boyunlarına bir şişe gül yağı takan ve gittikleri her yerde çiçek kokusunu soluyan hemşirelerin stres seviyelerinin onda birden fazla düştüğünü gördüler.

Uzmanlar, yaklaşımın iş stresini etkili bir şekilde azalttığını belirtirken sürekli kullanımla etkilerinin daha da büyük olabileceğini kaydettiler.

Eski Mısır, Çin ve Hindistan’da uygulanan ve yüzlerce yıllık geçmişi olan aromaterapi, zihinsel sağlığı iyileştirmek veya ağrıyı hafifletmek için yağların solunmasını veya masaj yapılmasını içeriyor.

Ancak bazı çalışmalar, aromaterapinin bir işe yaramadığını söylese de, Semnan Tıp Bilimleri Üniversitesi’ndeki ekip, söz konusu terapinin işe yarar başka bir seçenek olduğunu iddia etti.

118 KATILIMCI YER ALDI

Terapinin hemşirelerin stresini azaltıp azaltamayacağını belirlemek için 118 sağlık görevlisiyle çalışıldı. 36 yaşındaki ve on yılı aşkın bir süredir bu meslekte olan hemşireler ortalama olarak üç gruba ayrıldı.

Plasebo grubuna susam yağı verilirken, diğer gruplara da her ikisinin de stresi azalttığı ve uyku kalitesini artırdığı söylenen 0,5 ml’lik bir tüp lavanta veya gül yağı verildi.

Explore: The Journal of Science & Healing’de yayınlanan sonuçlar, iki hafta sonunda stres seviyelerinde önemli bir etki olmadığını gösterdi. Ancak dört hafta sonra, gül kokusunu teneffüs edenler stres puanlarının ortalama yüzde 13 oranında 85’ten 74’e düştüğünü gördüler. Bu oran, orta düzeyde stres anlamına geliyor.

Araştırmacılar, sonuçları, “Günde iki saat ve daha uzun bir süre gül kokusu koklayan hemşireler arasında iş stresi etkili bir şekilde azaldı” şeklinde yorumladı.

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