Bilimsel araştırma: Yalnız olmak beyni küçülterek bunama riskini artırıyor

Japon araştırmacılar, yaşlı insanlarda sosyal izolasyonun beyin hacminin küçülmesine neden olabileceğini tespit etti.

Sozcu.com.tr

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İzole olmanın beyni nasıl etkilediğini anlamak isteyen Japonya’daki Kyushu Üniversitesi’nden araştırmacılar, 65 yaş ve üstü 8.896 kişinin MRI taramalarını inceledi.

Sosyal temas eksikliği daha önce birçok kez demansla ilişkilendirilmişti.

Çalışmadaki gönüllülere, kendileriyle yaşamayan akraba ve arkadaşlarıyla ne sıklıkta buluşmak veya telefonda konuşmak gibi iletişim halinde oldukları soruldu.

En düşük sosyal temas düzeyine sahip insanlar, en sosyal temasa sahip olanlara kıyasla önemli ölçüde daha küçük beyin hacmine sahipti.

Kafatası içindeki toplam hacmin yüzdesi olarak beyaz ve gri maddenin toplamı olan toplam beyin hacmi, en düşük temas grubunda yüzde 67,3 iken, en yüksek temas grubunda yüzde 67,8 idi.

Ayrıca hafızada rol oynayan ve bunama ile bağlantılı olan hipokampus ve amigdala gibi beyin bölgelerinde daha düşük beyin hacmine sahiptiler.

SOSYAL TEMASIN OLMAMASI HIZLANDIRIYOR

Hipokampus, Alzheimer hastalığından ilk etkilenen bölgelerden biridir. Sosyal temasın olmaması, beynin insanlar yaşlandıkça yavaş yavaş küçülmesini hızlandırıyor olabilir.

Bununla birlikte, izole edilmiş insanlar aynı zamanda beyinleri için kötü olabilecek daha sağlıksız yaşam tarzlarına sahip olma eğilimindedir.



Çalışmanın başındaki isim Dr. Toshiharu Ninomiya, “Sosyal izolasyon, yaşlı yetişkinler için büyüyen bir sorundur.”

“Bu sonuçlar, insanlara başkalarıyla bağlantı kurmaya ve sürdürmelerine yardımcı olmak için destek sağlamanın, beyin körelmesini ve bunama gelişimini önlemede faydalı olabileceğini gösteriyor.” dedi.

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