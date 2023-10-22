Bilimsel araştırma: Yatakta sahte ses çıkarmanın sırrı çözüldü

Yapılan bir araştırmaya göre, bilim insanları cinsel ilişki esnasında sahte orgazm taklidi yapan kadınları tespit edebildiklerini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İsveçli araştırmacılar, bir kadının cinsel ilişki sırasında numara yapıp yapmadıklarını anlayabildiklerini duyurdular.

İsveç’teki Lund Üniversitesi’nden araştırmacılar, 2.200’den fazla görüşme yaptılar ve cinsel ilişki sırasında kaydedilmiş 34 saatlik ses kayıtlarını incelediler.

Elde ettikleri sonuçlara göre, çok yüksek sesle, çok fazla inleyen ve aşırıya kaçan kadınların, hazzının muhtemelen sahte olduğu anlamına geldiğini söylediler.

Bilim insanlarına göre, orgazm sırasında hafif inlemeler ve homurtular çok daha yaygın olurken konuşma da çok az gerçekleşiyor.

Araştırmacılar, gönüllü çiftler tarafından kendilerine sunulan 2.239 cinsel ilişkinin kayıtlarını analiz etti. Kayıtlarda 21.314 iç çekiş, 74.422 kısa konuşma, 54.145 inleme veya homurdanma yer alıyordu.

“KADINLARDAKİ MEMNUN ETMEYE YÖNELİK”

Araştırmanın amaçlarından biri, sahtekarlığa ipucu olabilecek sesleri belirlemekti.

Bilim insanları, “Hem erkekler hem de kadınlarda, heyecan doruğa çıktıkça seslendirmeler daha uzun, daha yüksek, daha tiz, sesli ve tonlu hale geldi. Erkekler genel olarak daha az konuşkan değiller. Konuşma ve hatta minimal düzeyde sözlü ünlemler nadir.”

“İnlemelerin çoğunu kadınların yaptığı gözlemlerine dayanarak, insanların cinsel ilişki sırasında çıkardıkları sesler, genellikle kadınların partnerlerini memnun etmeye yönelik bilinçli girişimlerinden biraz daha fazlası olarak görülüyor.” dedi.

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