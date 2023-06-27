Araştırma: Yumurtalarını donduran kadınların yarısından fazlası kullanmıyor

Yapılan bir araştırma, yumurtalarını donduran kadınların çoğunun sonrasında onları hiç kullanmadığını şaşırtıcı bir şekilde ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Son yıllarda doğurganlıklarını korumaya çalışan ve yumurtalarını donduran kadınların sayısı, sürecin getirdiği fiziksel ve mali bedele rağmen hızla arttı.



Ancak yeni araştırmaya göre, bu seçeneği seçen kadınların çoğu ya yumurtalarını kullanmıyor ya da doğurganlık kliniğine hiç dönmüyor.

Daily Mail’in haberine göre, Belçika’daki bir üniversite hastanesi olan Universitair Ziekenhuis Brussel’den bir ekip, 2009 ile 2019 yılları arasında yumurtalarını dondurmayı seçen 843 kadın üzerinde çalıştı.

Katılımcıların ortalama yaşları 36 idi ve çoğunun partneri yoktu. Mayıs 2022’ye kadar kadınların yalnızca yaklaşık dörtte biri -yüzde 27’si- tedavi için merkeze dönmüştü.

Döndüklerinde ortalama yaşları 40’tı ve bu noktada çoğu bir ilişki içindeydi. Doğurganlık tedavisi için geri dönen kadınların yüzde 48’i donmuş yumurtalarını kullanmayı tercih etti.

OLDUKÇA PAHALI BİR YÖNTEM

Dr. Ezgi Darıcı, araştırmayı Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği’nin (ESHRE) Kopenhag’daki yıllık toplantısında sundu.

Darıcı, bunun, yumurta dondurmanın kadınların yaşlandıkça bebek sahibi olmalarına yardımcı olabileceğini öne sürdüğünü söylüyor, ancak uzmanlar bunun “pahalı bir seçim” olabileceği konusunda uyarırken birçok kadının onları kullanmak için geri dönmediğine dikkat çekiyor.

Geçen yılın sonunda yayınlanan istatistikler, Covid-19 sırasındaki sokağa çıkma yasaklarının, bebek sahibi olmak için zamanının kalmamasından korkan kadınlar arasında yumurta dondurma patlamasına yol açtığını ortaya koydu.

Rakamlar, 2020’de Birleşik Krallık’ta 1.874 kadının yumurtalarını dondurduğunu gösterdi. Bu sayı, 945 kadının prosedürü tercih ettiği 2015’ten bu yana neredeyse ikiye katlandı. Yumurta dondurma ve çözmeyi içeren tüm süreç, ortalama 263 bin TL’lik (8.000 £) bir fiyat etiketi ile geliyor.

İlginizi Çekebilir Aralıklı oruç diyeti ile ilgili dikkat çeken araştırma: Doğurganlık uyarısı

İlginizi Çekebilir Her 5 kadından birinde etkili: Tüp bebek tedavisi yeni hamileliği kolaylaştırıyor