Bilimsel çalışma: Sertleşme sorununa burun spreyi çözümü

Bilim insanları, cinsel ilişkide sertleşme sorununu beş dakika içerisinde çözebilen bir burun spreyi geliştirdiler.

Sozcu.com.tr

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Avustralya’daki Brisbane kentinde faaliyet gösteren LTR Pharma’dan bilim insanları, geliştirdikleri burun spreyinin sertleşme sorununu Viagra’dan on kat daha hızlı tedavi edebileceğini açıkladı.

Spontan adını taşıyan yeni bir deneysel burun spreyi tedavisi, ilk denemelerde beş dakika kadar kısa bir sürede ereksiyonu tetikledi ve önümüzdeki iki yıl içinde ABD’de kullanıma sunulabileceği düşünülüyor.

Spreyi geliştiren Avustralyalı şirkete başkanlık eden Lee Rodne, bunun Viagra ortaya çıktığından beri erkeklerin ereksiyonu sürdürmesine yardımcı olan en önemli gelişme olabileceğini öne sürdü.

2025 YILINDA PİYASADA OLABİLİR

Amerika’da yaklaşık 30 milyon erkek sertleşme veya cinsel aktivite sırasında ereksiyon olamama veya ereksiyonu sürdürememe sorunu yaşıyor.

Kaliforniya’daki deney çalışmaları, burun spreyinin doğrudan kan dolaşımına girdiğini ve beş ila 15 dakika içinde etki ettiğini gösterdi.

Şimdi Avustralya’da bu yılın ikinci yarısında ilacın daha geniş katılımcılarla denemeleri başlayacak. Başarılı olursa, şirket, ilacının onaylanması için Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuracağını söylüyor. Bunun da 2025 yılına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

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