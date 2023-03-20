Abone Ol

BioNTech, OncoC4 ile kanser tedavisinde iş birliği yapacak

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD merkezli OncoC4'ün, kanser ilaç adayını birlikte geliştirmek ve ticarileştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
BioNTech, OncoC4 ile kanser tedavisinde iş birliği yapacak

BioNTech ve OncoC4'den yapılan ortak açıklamada, şirketlerin OncoC4'un antikor adayı ONC-392’yi birlikte geliştirecekleri ve faz 3 denemelerinin bu yıl başlamasının planlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, ABD merkezli OncoC4'ye 200 milyon dolar ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete çeşitli ödemeler ve kademeli telif ücretleri sağlayacak. (AA)

BioNTech CEO'su Uğur Şahin, Türkiye ve Suriye'ye 1 milyon euro bağışladıİlginizi ÇekebilirBioNTech CEO'su Uğur Şahin, Türkiye ve Suriye'ye 1 milyon euro bağışladıBioNTech'ten Almanya'da yeni üretim tesisiİlginizi ÇekebilirBioNTech'ten Almanya'da yeni üretim tesisiBioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyorİlginizi ÇekebilirBioNTech, İngiliz yapay zeka girişimi InstaDeep'i satın alıyor
X Reklam