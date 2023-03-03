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Bir sahte diş hekimi daha yakalandı

Kars'ta vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı iddia edilen şüpheli, yol uygulamasında sahte belgelerle gözaltına alındı.

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Bir sahte diş hekimi daha yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Digor ilçesinde yapılan yol kontrolünde, şüphe üzerine S.B’nin kullandığı araç durduruldu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede, S.B’nin Iğdır’dan Kars’a gelerek sahte belgelerle vatandaşlara evlerinde diş tedavisi uyguladığı belirlendi.

Araçta yapılan aramada, sahte kalfalık, ustalık ve laboratuvar açma belgeleri ile 6 sahte kimlik belgesi ve diş yapımında kullanılan 86 tıbbi malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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