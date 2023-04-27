Bu belirtiye dikkat: Diyabet ve obeziteyle bağlantılı olabilir

Öğleden sonra biraz uyumak pek çok kişi için son derece keyifli olsa da aslında bu tip uykuların süreleri önemli sağlıklı sorunlarına işaret edebilir. Yeni bir çalışma, öğleden sonra yapılan kestirmelerin obezite ve diyabetle ilişkili olabileceğini ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Gün içerisinde biraz şekerleme yapmak özelikle de uykuseverlerin vazgeçemediği bir alışkanlık olsa da bu rutin pek de iyiye işaret olmayabilir. Yeni bir çalışma uzun süre şekerleme yapmanın; obezite ve diyabetle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı.

Çalışmada, İspanya’nın Murcia bölgesindeki 3.275 yetişkine siesta alışkanlıkları soruldu ve bir dizi sağlık testi uygulandı.

Şekerleme yapmayanlarla karşılaştırıldığında, 30 dakikadan daha uzun süre düzenli olarak siesta yapmanın; obezite, yüksek tansiyon ve diyabet riskinde yüzde 41 artışla bağlantılı olduğu görüldü. Ancak bu risklerin hiçbiri, 30 dakikadan daha kısa süre şekerleme yapanlarda görülmedi. Hatta bu tip kestirmelerin, kan basıncını ve hafızayı iyileştirdiği bile düşünülüyor.

Harvard Tıp Okulu tarafından yapılan araştırma, daha uzun şekerleme yapan insanların öğle yemeğinde aşırı yeme ve çok fazla kalori tüketme eğiliminde olmalarıyla bu durumun ilişkili olabileceğini söylüyor.

AÇLIĞI TETİKLEYEBİLİR

Araştırmacılar ayrıca; öğleden sonra uyuklamanın sindirime müdahale ederek kan şekerinde daha yüksek artışlara ve aktivite seviyelerinde de düşmeye neden olabileceğini söyledi.

Uzun bir gündüz uykusundan sonra uyanmak, stres hormonu kortizolde ani bir artışa neden olabilir, bu da açlığı uyarabilir ve insanların kilo almasına neden olabilir. Bununla birlikte uzun süren kestirmelerin, insanların kaliteli uyku miktarını azalttığı da bulundu.

Araştırmanın yazarlarından Dr Marta Garaulet şunları söyledi: “Tüm siestalar aynı değildir. Uykunun süresi, pozisyonu ve diğer belirli faktörler şekerlemenin sağlıkla ilgili sonuçlarını etkileyebilir. Birleşik Krallık’ta geniş bir çalışma popülasyonunda yürüttüğümüz önceki bir çalışma, siestaların artan obezite riski ile ilişkili olduğunu bulmuştu. Bunun, siestaların kültürel olarak daha yerleşik olduğu bir ülkede, geçerli olup olmayacağını ve siesta süresinin metabolik sağlıkla nasıl ilişkili olduğunu belirlemek istedik. Araştırmaya katılan İspanyol yetişkinlerin üçte biri, düzenli olarak siesta yaptıklarını ve ortalama olarak haftada dört kez şekerleme yaptıklarını söyledi. Yarısı dinlenmek için uyuduğunu söylerken, üçte biri bunu yorgunluktan yaptığını söyledi.”

İngiltere Biobank veritabanı tarafından 360 bin katılımcıya dayanan önceki bir araştırma da her gün şekerleme yapmanın, şekerleme yapmayanlara kıyasla yüzde 20 daha yüksek tansiyon riski ile bağlantılı olduğunu gösterdi.

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