Burundi’de poliovirüs (çocuk felci virüsü) salgını ilan edildi
Doğu Afrika ülkesi Burundi'de 30 yıl sonra tekrar poliovirüs (çocuk felci virüsü) salgını ilan edildi.
Burundi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Isale bölgesinden 8 çocukta poliovirüs tespit edildiği belirtildi.
Virüs tespit edilen çocukların aşısız olduğu vurgulanan açıklamada, vakalarla temaslı kişilerin tespiti için çalışma başlatıldığı ve bölgede salgın ilan edildiği duyuruldu.
Afrika’da Nijerya, Gambiya, Uganda, Benin, Burkina Faso, Kamerun, Etiyopya, Mali, Nijer, Çad ve Sudan'da da poliovirüs tespit edilmişti.
Besin, su ve temas yoluyla bulaşan virüse karşı önlem alınmadığı takdirde, solunum yolu problemlerine, çocukların ömür boyu felç kalmasına ve ölüme sebep olabiliyor. (AA)