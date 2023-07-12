Çalışmalar da kanıtladı: Meditasyon, kaygı ve depresyonu yenebilir

Pek çok araştırmayı kapsayan bilimsel bir analize göre yüz yüze farkındalık derslerine katılan ve meditasyon yapan kişilerde kaygı ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarının yaşanma olasılığı daha düşük çıktı.

Sozcu.com.tr

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Bazıları için sadece bir moda gibi görünse de farkındalık derslerinin ve meditasyonun, zihinsel sağlığı olumlu yönde etkilediği araştırmalarla da kanıtlandı.

13 bilimsel çalışmanın analizi, yüz yüze farkındalık derslerine katılan kişilerin kaygı ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları yaşama olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

Farkındalık, genel anlamıyla; gelecek endişeleriyle kişinin dikkatinin dağılması yerine, şu anda vücuduna ve çevresine odaklanması, hayatta olduğu için şükretmesi demek.

Araştırmacılar, farkındalığın ruh sağlığını nasıl etkileyebileceğini belirlemek için sekiz ülkede yaşları 17 ila 76 arasında değişen toplam 2.371 kişinin katıldığı çalışmalara baktı.

Çalışmaya katılan gönüllülerin yaklaşık yarısı, bir saatten iki buçuk saate kadar süren haftalık seanslarla sekiz hafta süren farkındalık programlarına katılmak üzere rastgele seçildi. Farkındalık derslerine katılanlar ve katılmayanlar, psikolojik sıkıntıları hakkında anketler doldurdular. Seanslara katılanlarda psikolojik sıkıntı söz konusu olduğunda ortalama olarak daha düşük puan aldı.

DİJİTAL SEÇENEKLER DAHA AZ YARDIMCI OLABİLİR

Araştırmayı Cambridge Üniversitesi’nde sürdürürken yöneten Dr Julieta Galante şunları söyledi: “Bu çalışma, toplum içinde tipik olarak sunulan yüz yüze farkındalık kurslarının gerçekten ortalama bir kişi için işe yaradığının şimdiye kadarki en kaliteli onayı. Moda olduğu için uydurulmuş bir yalan değil; farkındalık kurslarının etkisi var gibi görünüyor. Ancak, etkinin en azından bir kısmı, bir öğretmenin sizinle ilgilenmesinden kaynaklı olabilir.”

Nature Mental Health dergisinde yayınlanan inceleme, erkek, kadın ve her yaştan insanın mindfulness’tan faydalandığını buldu.

Ancak, daha da önemlisi, bulgular yalnızca yüz yüze farkındalık seansları içindi, bu nedenle farkındalık uygulamalarının depresyon ve kaygıyı nasıl etkileyebileceğine dair hâlâ daha fazla kanıt gerekiyor.

Bu dijital seçenekler daha az yardımcı olabilir çünkü yüz yüze duygusal destek söz konusu değil.

Melbourne Üniversitesi’nden Dr Galante şunları söyledi: “Yetişkinler bir farkındalık kursunu şahsen, bir öğretmenle ve bir grup ortamında almayı seçerlerse bu, ruh sağlıklarını iyileştirecek ve psikolojik sıkıntılarını azaltmaya yardımcı olması açısından da faydalı olacaktır. Ancak, araştırmalar bunun bazı insanlar için işe yaramadığını gösterdiğinden, bunun her kişi tarafından yapılması gerektiğini söylemiyoruz.”

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