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Canan Karatay uyardı: O zehirdir öldürür

Elif Tümen soruyor; Prof. Dr. Canan Karatay SÖZCÜ TV ekranlarında cevaplıyor...

Yayınlanma: 12:29 - 09 Ağustos 2023 Güncellenme:
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