Çarpıcı rapor: İntihar nedenli ölümler 2022’de rekor seviyeye ulaştı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden alınan verilere göre, geçen yıl ülkede intihar nedeniyle ölenlerin sayısı, kaydedilen diğer tüm yıllardan daha fazla çıktı.

Sozcu.com.tr

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CNN’in haberine göre, ABD’deki yetkililer, 2022’de “kasıtlı kendine zarar verme” nedeniyle en az 49.449 kişinin yaşama gözlerini yumduğunu kaydetti. Bu, her 100 bin kişide yaklaşık 15 ölüm sayısı anlamına geliyor.

İntihar oranı 2021’de yükselirken son iki yıllık düşüşü de tersine çevirdi. 2022’de de devam eden artışla, oranlar 2018’deki önceki rekorun üzerine çıktı.

Geçen yılki intihar oranı -her 100 bin kişide 14,9 ölüm, 2018’in önceki rekoru olan her 100 bin kişide 14,2 ölümden %5 daha yüksek ve iki yıl içinde tam %10’luk bir artışa işaret ediyor.

CDC’nin baş sağlık görevlisi Dr. Debra Houry, SiriusXM’in perşembe günü yayınlanan “Doctor Radio Reports” bölümünde “Bu artışları uzun yıllardır gördüğümüzü fark etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. 2019 ve 2020’de hafif bir düşüş oldu ama gerçekten son 15 yılda böyle bir gidişata girdik. Ve bunu önleyebileceğimizi biliyorum.”

“Yapılabilecek çok şey var ve bunun sadece akıl sağlığı rahatsızlığı olmadığını fark ederek ruh sağlığı sorunlarını damgalamayı kaldırmak gerekiyor. İntihar sonucu ölen herkesin akıl sağlığı sorunu olmaz. Buna yol açan hızlandırıcı bir faktör olabilir.” dedi.

ATEŞLİ SİLAHLAR ÖN PLANDA

İntihar, 2021’de önde gelen 11. ölüm nedeni oldu ve 2022’ye ilişkin geçici veriler de aynı şeyi gösteriyor. İntihar, sıralamada kronik karaciğer hastalığının hemen altında ve grip ile zatürrenin üzerinde yer alıyor.

Geçici verilere göre, 2022’deki tüm intiharların yarısından fazlasında ateşli silahlar yer alıyor.

Johns Hopkins Silahlı Şiddet Çözümleri Merkezi tarafından haziran ayında yayınlanan ayrı bir rapor, genel olarak intihar oranlarındaki son artışın arkasındaki itici faktörün silahla ilgili intiharlar olduğunu ortaya koydu. Silahlı intiharların oranı 2019 ile 2021 arasında %10 arttı, ancak silahsız intiharların oranı aslında aynı zaman diliminde %8 düştü.

JHU raporuna göre, 75 yaş ve üzerindekilerle birlikte beyaz erkekler, 2021’de en çok silahlı intihar riski altındaydı.

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