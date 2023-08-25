Çevreci sanılan kağıt pipetlerde sonsuz kimyasal çıktı

Bilim insanları son dönemde restoranlarda sık sık kullanılan ve "ekolojik" olduğu iddia edilen kağıt pipetlerde zehirli kimyasalların tespit edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Tüketiciye, “Çevre dostu” etiketiyle sunulan kağıt pipetlerle ilgili endişe yaratan bir araştırma yapıldı…

Bilim insanları, son dönemde iyice yaygınlaşan kağıt pipetleri inceledi. 39 farklı markanın ürünlerini inceleyen bilim insanları, kağıttan yapılan pipetlerin de plastik pipetler gibi çevreye zarar verdiğini duyurdu.

Avrupa’da yapılan araştırmada Belçikalı bilim insanları kağıt pipetlerde PFAS olarak da bilinen zehirli maddeler tespit edildi. Bu maddenin insanlara, doğaya ve doğal yaşama zarar verebileceği belirtilirken, “Bu madde zaman içinde çok yavaşça çözünüyor ve tamamen yok olması için binlerce yıl geçmesi gerekiyor. Bu sebeple bunlara ‘sonsuz kimyasallar’ deniyor” açıklaması yapıldı.

Tiroid hastalıklarından, böbrek rahatsızlıklarına ve kolesterol seviyesinden testis kanserine kadar birçok hastalığı tetikleyen bu maddenin pipetlerde bulunduğu görüldü. Araştırmayı yürüten Antwerp Üniversitesi’nde görevli Dr. Thimo Groffen, “Kağıt ya da bambudan yapılan pipetler genelde daha sağlıklı ve çevre dostu olarak lanse ediliyor. Fakat bunlar üzerinden bulunan PFAS maddeleri bunun gerçek olmadığını gösteriyor” dedi.

Dr. Groffen, “Ufak miktarlarda PFAS maddeleri zararlı değil fakat vücutta kimyasal yükün artmasına sebebiyet verebilir” ifadesini kullandı.

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