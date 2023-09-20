Çocuğun kulağından çıkanlar şaşırttı, doktorlar ailelere çağrı yaptı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun kulağından çıkanlar doktorları da şaşırttı.

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Bitlis’te kulağındaki ağrı ve kanama şikayetiyle Tatvan Devlet Hastanesi’ne götürülen kız çocuğu, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Gamze Öztürk tarafından muayene edildi.

TEDAVİYE ALINDI

Kontrollerde kulağında sinek larvaları tespit edilen çocuk, tedaviye alındı. Çocuk, ilaçla yapılan müdahale sonucu kulağındaki larvalar temizlendikten sonra taburcu edildi.

“23 CANLI KURTÇUK…”

Op. Dr. Öztürk, gazetecilere, çocuğun babası tarafından hastaneye getirildiğini belirterek, “Kırsal kesimde yaşamaktaydı ve biraz geç getirildi. Poliklinik ortamında ve mikroskop desteğiyle dış kulak yolundan 23 canlı kurtçuk çıkardık. Serumla yıkamamızı yaptıktan sonra tomografi çektik ve başka kurtçuk olmadığından emin olduk. Hastamızın genel durumu gayet iyi, yakından takip ediyoruz. İlaç tedavisi devam ediyor.” diye konuştu.

AİLELERE ÇAĞRI

Bu gibi durumlarda hastanın vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“Sinek larvalarının insan canlı dokusunda üremesiyle bu tür durumlar görülüyor. Kulağında canlı bir cisim hisseden ve beraberinde kötü kokulu veya kanlı akıntısı olan hastalarımıza en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önermekteyiz. Bu hastalıktan korunmak veya atlatmak için kişisel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor.” (AA)

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