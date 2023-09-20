Çocuğunuz okulda sağlıklı besleniyor mu?

Çocukların hem derslerinde başarılı olması hem de enfeksiyon hastalıklarına karşı güçlü bir bağışıklık kazanması için sağlıklı beslenmesi şart. İşte Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven’in ebeveynlere bu konuda yol gösterecek önerileri.

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Özellikle okul döneminde sağlıklı beslenen çocuklar; hastalıklardan daha iyi korunuyor, sağlıklı gelişiyor ve derslerinde daha başarılı oluyor. Dolayısıyla ailelerin bu konuda bilinçli davranarak sağlıklı tercihler yapması gerektiğini hatırlatan Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, ‘'Çocuğunuzun beslenmesinin yeterli olup olmadığını her daim iyi gözlemleyin. Okuldaki yiyecekleri yeterince sağlıklı ve yeterli bulmuyorsanız önlem alın'' dedi ve şu önerilerde bulundu:

Kahvaltı önemli

Bu öğün biraz sıkıntılı çünkü dersler erken başlıyor. Çocuğun uyanır uyanmaz okula yetişme telaşına düşmemesi için akşam olabildiğince erken yatması önemli. Geç yatması onun hem dersleri anlama, kavrama ve çözme başarısına hem de sağlıklı bir kahvaltı yapmasına engel olabilir. Hızlı ve sağlıklı kahvaltı alternatifleri olarak baharatlı peynirli omlet, baharatlı haşlama yumurta + zeytin + ceviz + mevsim meyveli tarçınlı yoğurt (soğuk üzümlü yoğurt) + 10 badem/fındık, ev yapımı tam tahıllı peynirli/zeytinli poğaça, muz + süt + yulaf ezmesi/chia tohumu (akşamdan hazırlanıp meyvesi sabah eklenir), kakaolu süt + ev yapımı hamuru içinde kuru meyve bulunan kurabiye ya da hamuru içinde taze meyve bulunan kek vb. çok sayıda alternatif düşünülebilir. Kahvaltıyı reddeden çocuğun yanına küçük bir sandviç, yumurtalı ekmek ya da tost verilebilir.

Ara öğün atlanmamalı

Yanlarında sağlıklı ara öğün alternatifleri olmayan çocuklar ağırlıklı olarak paketli ya da fast food tarzı besinlere yönelir. Bu da sağlıklı beslenmeye zarar verir. Onların yerine çocuğunuzun yanına; taze meyve, taze kuruyemiş, kuru meyve, yoğurt, kefir, ayran, süt, ev yapımı tam tahıllı unlu poğaça ya da tam tahıllı ekmek arası peynir, domates, salatalık, biberli sandviç almasını teşvik edin.

Çevresel şartları kolaylaştırın

Çocuğunuza evde de her zaman sebze yemekleri, meyve, yoğurt, ceviz, fındık, tam tahıllı ekmek gibi sağlıklı alternatifler sunun. Mutfağınızda paketli ürünler, şekerli ve yüksek kalorili içi boş besinler bulundurmayın ki çocuk bunlara ulaşmasın.

Boş zamanlarını verimli değerlendirin

Kilo kontrolü de sağlaması adına çocuğu sevdiği egzersizlere yönlendirin. Bu onun sosyalleşmesini, stresini atmasını ve iyi vakit geçirmesini sağlar. Bunları doğa içinde geçirilen zamanla ailesel aktivitelere de çevirebilirsiniz. Bazen de çocuk bedensel olarak yorulmaya hazır değildir. Dinlenebilir, sevdiği müziklere ya da hobilerine vakit ayırabilir.

Obeziteye dikkat!

Dünya Sağlık Örgütü 2016 verilerine göre Türkiye'deki 5-19 yaş çocuk ve ergenlerin fazla kilolu olma sıklığı her iki cinsiyet için de yüzde 29.5'tir. Bu oran erkeklerde yüzde 30.3, kızlarda yüzde 28.6 dağılımındadır. Örneğin aynı çalışma da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki oran yüzde 40.2'dir. Bu durum çocuk, ailesi ve toplum açısından sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurur. Okul çağındaki çocuklarda ve ergenlerde aşırı kilo ve obezite astım ve bilişsel bozukluk (dikkat, düşünme ve bellek gibi mental işlevler) riskini artırır. Uzun vadede çocuklardaki aşırı kilo ve obezite, ileriki yaşlarda da obezite, diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanserler, solunum sistemi hastalıkları, ruh sağlığı ve üreme bozuklukları riskini artırır. Önleyici faktörler dikkate alınmadığı sürece bu döngü dönüp durur.

Bunu unutmayın

Çocuklar sizi kopyalama eğilimindedir. Sizin beslenme alışkanlıklarınız, boş zamanınızda yaptıklarınızı siz farkında olmadan kopyalar. Bu nedenle ona iyi rol model olun.

İŞTE SAĞLIKLI SEÇENEKLER

– Okulun anlaştığı yemek şirketleri olabilir. Çoğu okulun öğlen öğrenciye sunduğu yaklaşık 4 kap öğle yemeği düzeni vardır. Bunlar çorba, ana yemek, pilav, makarna, bulgur, börek vb, yoğurt, ayran, meyve, tatlı veya salata içerir. Bu genelde çocuğun en yüksek enerji alımına açık olduğu öğle vakti için yeterli ve dengelidir. Ancak kantinlerdeki paketli gıdalar, tostlar ve hamburgerler için aynı şeyi söyleyemeyiz.

– Çocuk yemeğini evden de götürebilir. Kokuyu ve sıvıyı muhafaza eden kaplara ev yemekleri, tahıl grubu besinler ve süt grubu yiyecekler yanına salata ya da meyve eklenerek de tamamlanabilir.

– Ekmek ya da lavaş arasına sebzeli et, tavuk sote, ton, köfte ya da peynir/kaşarlı alternatifleri değişen günlerde tercih edebilir. Yanına ayran değişen günlerde ev yapımı limonata eklenebilir.