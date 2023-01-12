Çocuklarda grip sonrası kulak ağrısına dikkat

Son günlerde artan üst solunum yolu enfeksiyonlarının orta kulak iltihabına neden olduğuna dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, ‘‘Bu durum da kulak ağrılarına ve işitme kayıplarına neden olabiliyor’’ dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Çocuklarda son günlerde sık görülen şikayetlerden biri de orta kulak enfeksiyonu… Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Kalaycık Ertugay, bu problemin nedenlerini ve çözüm yollarını şöyle açıkladı.

İşte diğer belirtiler

Çocukluk çağında üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra, akut orta kulak enfeksiyonu en sık görülen hastalıktır. Kulak ağrısı ise en yaygın şikâyettir. Ayrıca kulakta tıkanıklık hissi, kulak akıntısı, ateş, halsizlik, iştah kaybı ve işitme sorunları; bebeklerde ise huzursuzluk, uyku problemleri ve bazen de bir kulağını sürekli çekiştirme gibi belirtiler oluşturabilir. Tanı, dış kulak yolunun ve kulak zarının ışıkla muayene edilmesiyle konur.

Orta kulakta sıvı birikimi nasıl tedavi edilir?

Başlangıçta antibiyotik tedavisi uygulanır. Beraberinde burnun içindeki mukoza tabakasındaki şişliği azaltan, mukus kıvamını incelten ilaçlar kullanılabilir. Alerji tanısı olan hastalarda anti alerjik tedavi eklenmelidir. Sakız çiğnemek ve balon şişirmek gibi aktiviteler östaki kanalının fonksiyonuna yardımcı olabilir. Acil cerrahi uygulamasına ait bir belirti yok ise çocuk en azından 2-3 ay takip edilir. Özellikle dil-konuşma gelişimi gecikmiş çocuklar, görme kaybı olan çocuklar, sendromik çocuklar ve işitme kaybı ileri düzeyde olan çocuklarda beklemeden tüp takılmalıdır.

Ağrı geçse de kontrolü aksatmayın

Aileler genellikle çocuklarında ağrı ve ateş gibi şikayetlerin düzelmesiyle kontrol muayenelerini ihmal eder. Oysa kulak ağrısı ve ateşle doktora başvuran ve orta kulak iltihabı geçiren her çocukta, ağrılar geçmiş olsa da orta kulakta sıvının varlığı bir süre daha devam eder. Bu süreçte önemli olan kulak ağrısının geçmesi değil orta kulakta sıvının düzelmesidir. Zamanında tedavi edilmezse artık kendiliğinden düzelmesi de mümkün olmaz. Bu da zamanla işitme kaybına neden olur. İşitme kaybı şikâyeti olup geç konulan her tanının çocukta kalıcı hasarlarla sonuçlanabileceği unutulmamalıdır. Erişkin yaştaki kronik orta kulak enfeksiyonlarının büyük bölümü çocukluk çağda tedavi edilmemiş orta kulakta sıvı toplanmasının bir sonucudur.

Geniz eti büyümesi bu sorunları tetikler

Sık gelişen akut orta kulak iltihabında ve orta kulakta sıvı toplanması durumunda ilk akla gelen geniz eti oluyor. Çocukların orta kulak enfeksiyonlarına yatkınlığının temel nedeni orta kulakla burnu birbirine bağlayan östaki tüpüdür. Östaki tüpünün temel görevi orta kulakla hava arasındaki basıncı dengelemektir. Küçük çocuklarda ise östaki tüpü erişkinlere göre bazı farklılıklar gösterdiğinden dolayı orta kulak enfeksiyonuna zaten yatkın olan çocuklarda bir de burun tarafındaki açıklığı kapatan bir geniz eti büyümesi olduğunda çocuk ya çok sık akut orta kulak enfeksiyonu geçirir ya da orta kulakta sıvı toplanması ve işitme kaybı olur. Dolayısıyla, bir çocuğun sık kulak enfeksiyonu geçirme hikayesi veya kulakta sıvı toplanması varsa mutlaka geniz eti büyümesi açısından kulak burun boğaz uzmanına muayeneye götürülmesi önerilir.

Ne zaman tüp takılmalı?

Uygulanan tedaviler sonrası yaklaşık 2-3 aylık takiple orta kulakta sıvı toplanması devam etmesi, aynı zamanda 30 dB üzerinde işitme kaybı olması durumunda cerrahi tedavi tercih edilir. Cerrahi tedavide kulak zarına havalandırma tüpü takılır ve bu tüp orta kulak boşluğunun ihtiyacı olan hava takviyesini sağlayarak kulak zarının ve kemikçiklerin yeniden normal hareket yeteneğini elde etmesini sağlar, takiben işitme kaybının iyileşmesi beklenir. Geniz eti ameliyatı çoğunlukla aynı seansta uygulanmaktadır, çünkü geniz eti sadece büyüklüğü ile değil enfeksiyon odağı oluşturması ile de orta kulak problemlerine sebebiyet verir. Çocuk son 1 yılda 6'dan fazla ateşli bademcik iltihabı geçirmişse, bademcik enfeksiyonu ateşli havaleye neden olmuş ise, bademciklerde apse oluşumu gözlemleniyorsa, horlama, ağız açık uyuma, yemek yeme ve yutma problemleri yaşanıyorsa, bademcik büyümesi sebebi ile çene gelişiminde bozulma yaşanıyorsa tüp takılmasının yanında bademcik ameliyatı da yapılmalıdır.