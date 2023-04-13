Çocuklarda RSV’ye dikkat!

Bahar aylarında olmamıza rağmen kış hastalıkları yakamızı bırakmıyor. Özellikle çocuk ve bebekleri tehdit eden RSV’nin bugünlerde yaygın görüldüğünü belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan, “Grip ve soğuk algınlığıyla karıştırılan hastalık akciğerleri tehdit ediyor” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Uzmanlar, Covid 19, adenovirüs, rhinovirüs gibi solunum yolu enfeksiyonlarının yeniden orataya çıktığı bugünlerde çocuklarda en çok RSV (Respiratuar Sinsitral Virüs) görüldüğüne dikkat çekti. Hastalık riskinin mayıs sonuna kadar devam ettiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Merve Başkan, ciddi sonuçları olabilen RSV ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Yüzeylerde ve ellerde saatlerce kalabilir

RSV solunum yollarını hedef alan parainfluenza virüslerinden bir RNA virüsüdür. Enfekte kişilerin öksürmesi veya hapşırması sonucu havada asılı kalan virüs içerikli damlacıklarla geçer. Virüs yüzeylerde saatlerce, ellerde de 1 saate yakın kalır. Dolayısıyla temasla da bulaşır.

Grip ve soğuk algınlığıyla karıştırılır

Genellikle grip ve Covid-19 semptomlarıyla benzerlik gösteren RSV; burun akıntısı, öksürük, hapşırık, yüksek ateş, halsizlik, hırıltı ve nefes darlığı gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bebeklerde ise zor nefes alıp verme, emmeyi reddetme, halsizlik, renkli balgam, öksürük, idrar miktarında azalma, ateşin 38 derecenin üzerinde seyretmesi gibi işaretler görülür.

Tedavide geç kalınmamalı

RSV çocuklarda en sık akciğer enfeksiyonu yapan etkenlerden biridir. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu olarak görülse de özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda bronşiolit (akciğerlerin küçük havayollarında (bronşiollerde) tıkanıklığa neden olabilen iltihabi bir durum) ve pnömoni (zatürre) gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına yol açar.

RSV, özellikle burun ve ağız yoluyla akciğer dokusuna ulaşarak bronş ve bronşiollerdeki solunum yoluna yerleşme eğilimindedir. Bronşiol çapları bebeklerde oldukça küçüktür. Dolayısıyla bronşioller enfekte olunca daha da daralır ve havanın geçişi engellenerek hastalık tablosu ortaya çıkar. Solunum yollarındaki salgılar, daralan bronşiollerde birikerek başka mikroorganizmaların da üremesine elverişli bir ortam yaratabilir. Bu nedenle, RSV enfeksiyonu ile beraber diğer viral ve bakteriyel enfeksiyon etkenleri de tabloya eklenebilir ve ciddi komplikasyonlarla karşılaşılabilir.

Yaygın bronşiolit veya zatürre hastalığının yaşandığı durumlarda bebeklere hastanede tedavi verilmesi gerekebilir. Bu tip tedavide bebeğe oksijen, nemlendirilmiş hava ve damardan sıvı takviyesi verilebilir; ağır vakalarda solunum cihazına başvurulabilir. Yetişkinler ise hastalığı genellikle hafif soğuk algınlığı semptomları gibi basit belirtilerle geçirir.

İşte en riskli gruplar

Altı aylıktan küçük bebekler, özellikle RSV sezonunun ilk yarısında doğan ve kreşe giden çocuklar, kronik akciğer hastalığı olan bebekler ve çocuklar, 35. gebelik haftasından önce doğanlar, konjenital kalp hastalığı olanlar, sigara dumanına maruz kalan bebekler, down sendromlu hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, şiddetli astımı olanlar, kardiyopulmoner hastalığı, kronik akciğer hastalığı olan veya bakıma muhtaç olan yaşlı hastalar daha fazla risk altındadır.

Aşısı yok

RSV için kullanılabilir rutin bir aşı yok. Ancak özel antikor içeriği olan uygulama, her ay 1 doz olmak üzere toplam 5 doz risk grubu içinde yer alan çocuklara (örneğin kronik akciğer hastalığı tanısı alan prematür bebeklere, doğuştan kalp hastalığı olan çocuklara hayatlarının ilk yılında) kasım ayından başlanarak uygulanabilir.

Teşhisi zor değil

RSV enfeksiyonu tanısı, genellikle ayrıntılı bir hastalık öyküsü ve detaylı fizik muayene sonucu konulabilir. Bununla beraber, alınan örnekte hızlı RSV antijeni tespit edilmesi kesin tanıya yardımcı olur.

Bu önlemler alınmalı

Çocuğunuza el hijyeninin önemini anlatıp, el yıkama alışkanlığı kazandırın. Özellikle okullarda alınması gereken en etkili önlemler el hijyeni ve sınıfların sık sık havalandırılmasıdır. Bebekleri bu virüsten korumak için nezle benzeri bulguları olan kişilerden ve okula giden çocuklardan uzak tutun. Okula giden çocuğunuz varsa ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteriyorsa bebeğinizin odasını ayırın. Bebeğe dokunmadan önce ellerinizi sabunla yıkayın. Onları alışveriş merkezi, toplu taşıma araçları, kreş ve okul gibi kalabalık yerlere götürmeyin. Evde sigara tüketimine son verin. Sigara dumanının solunması bebeklerde RSV enfeksiyonu riskini artırır.