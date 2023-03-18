Çocukların açık havada neden üşümediği ortaya çıktı

Çocukların neden dışarıda, yetişkinler gibi üşümedikleri belli oldu. Bilim insanları, yetişkinlerin daha çok üşümesinin ve küçüklerin soğuk koşullarda bile şortla mutlu olmasının bir nedeni olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden hücresel ve organizma metabolizması uzmanı Dr. Dayn Sellayah, Daily Mail’in haberine göre, çocuklardaki bu yeteneğin kahverengi yağdaki benzersiz bir proteinden kaynaklandığını söyledi.

Kahverengi yağ, ısı oluşturarak vücudun 37 derece iç sıcaklığını koruyan özel yağ hücreleri iken karın, kalça ve çene çevresinde bol miktarda görülen beyaz yağın aksine, kahverengi yağ, özellikle omuz, omurga ve böbrekler çevresinde derinlerde, görünmez ve kompakt bir şekilde dağılır.

YETİŞKİNLİKTE DÜŞÜYOR

Yeni doğmuş bir bebeğin vücut yağının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturur ancak seviyeler yaşla birlikte kademeli olarak düşer ve yetişkinleri daha düşük sıcaklıklara karşı daha savunmasız bırakır.



Kahverengi yağ seviyesi yetişkinliğe kadar düşmeye başlamaz, bu da yaşça küçük olan kişilerin neden soğuğa karşı daha az duyarlı göründüğünü açıklayabilir.

Bazı uzmanlar ise, yetişkinlerin kendilerini soğuğa maruz bırakarak kahverengi yağ seviyelerini artırabileceğine inanıyor.

Buna göre, soğuğa daha fazla maruz kalmanız, birçok farklı hücre tipine dönüşebilen kök hücrelerin beyaz yağ yerine kahverengi yağ hücreleri oluşturmasına neden olabilir.

İlginizi Çekebilir Kız çocuklarında ergenlik yaşı neden 8’e düştü?

İlginizi Çekebilir İngiltere'den 'göçmen çocuk' kararı