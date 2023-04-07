Corona virüsü vakalarında yüzde 100 artış

Türkiye'de geçen Şubat ayında 15 bin 811 olan corona virüsü yeni vaka sayısı martı ayında 31 bin 54'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, beş ay sonra Covid-19 verilerini güncelledi. Geçen yılın Ekim ayından itibaren veri paylaşmayan bakanlık, 2022 Kasım ile Aralık ve bu yılın ocak, şubat, mart ayına ait aylık Covid-19 tablosunu birlikte paylaştı.

Buna göre Mart'ta 31 bin 54 kişi Covid-19'a yakalanırken 85 yurttaş yaşamını yitirdi. Böylece toplam vaka 17 milyon 232 bin 66, toplam vefat da 102 bin 174 kişi oldu.

Kasım 2022: 73 bin 574 yeni vaka, 181 can kaybı.

Aralık 2022: 88 bin 705 yeni vaka, 252 can kaybı

Ocak 2023: 43 bin 801 yeni vaka, 231 can kaybı

Şubat 2023: 15 bin 811 yeni vaka, 95 can kaybı

Mart 2023: 31 bin 54 yeni vaka, 85 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre; 17-30 Ekim 2022 tarihinde 22 bin 887 yeni vaka tespit edilirken 64 kişi hayatını kaybetmişti.

Böylece toplam vaka sayısı 17 milyon 232 bin 66 olurken,102 bin 174 kişi Covid-19 sonucu hayatını kaybetti.

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