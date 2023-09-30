Corona virüsünde ürküten artış: Pozitiflik oranı 24 saatte yüzde 3’ten yüzde 20’ye çıktı

Ankara Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Birimi, geçtiğimiz Perşembe günü ilgili birimler ve başhekimliklere gönderdiği yazıda, “Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR (Koronavirüs) testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3’ten yüzde 20’lere kadar ulaşmıştır” diyerek personel, hasta ve hasta yakınları için maske zorunluluğunu hatırlattı.

Latif SANSÜR

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Ankara Hacettepe Hastanesi’nde Perşembe günü ilgili birimler ve başhekimliklere gönderilen yazıda, 24 saat içinde corona virüsü testlerinde pozitiflik oranının yüzde 3'ten yüzde 20'ye çıktığı ve aynı ünitede çalışan üç sağlık çalışanının testinin de pozitif olduğu ortaya çıktı.

Üniversite rektörlüğünün Sağlık Hizmetleri Birimi, Erişkin Hastanesi Başhekimliği ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi'ne gönderdiği uyarı yazısında hasta bakım alanlarında tüm hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarının maske kullanmasını istedi.

“HAYATİ ÖNEM ARZ EDİYOR”

Geçtiğimiz Perşembe günü tüm birimlere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

* “Son 24 saat içinde hastanemizde yapılan SARS-COV-2 PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3'ten yüzde 20'lere kadar ulaşmıştır. Bununla birlikte aynı ünitede çalışmakta olan üç personelinde SARS-COV-2 PCR testi pozitif olarak raporlanmıştır.

* Damlacık solunum yolu ile bulaşan tüm enfeksiyonların bulaşının önlenmesinde hasta bakım alanlarında maske takma kuralı (tüm personel ve hasta, hasta yakınları için) devam etmekte olup hayati önem arz etmektedir.

* Hastanenin tüm personelinin ve hasta, hasta yakınlarının maske uyumuna devam etmesi ve maske uyumunun tüm birimlerde birim sorumluları tarafından iç denetimin sağlanması gerekmektedir.”

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YİNE UYARDI

Rektörlüğün yazısını paylaşan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nı önlem almaya çağırarak “Covid 19 virüsü değişik varyantlar ile ülkemizde yayılım göstermektedir. PCR testlerinin az yapılmasına karşın, evlerde yapılan hızlı testlerden vakaların çoğalmaya başladığını öğreniyoruz. Tekrar eski günlere geri dönmemek için Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler açıklanmalı” uyarısında bulundu.

“ANKARA’DA HASTANELER ALARM VERİYOR”

Ankara Tabip Odası, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara’da hastaneler alarm veriyor! İntörnler ve sağlık çalışanları arasında Covid tanısı alanlar hızla artıyor. Bazı hastanelerde test pozitiflik oranı %20’ye yükselmiş durumda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nü vatandaşları şeffaf şekilde bilgilendirmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PROF. YAVUZ: VAKA SAYILARI İSTANBUL’DA DA ARTIŞTA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz da sosyal medya paylaşımında “Vaka sayıları İstanbul’da da artışta, ama teste ulaşabilmek, hele antivirallerin etkili olabileceği erken, hafif evrede çok zor, dörtlü testlerde de duyarlılık sorunu var, hastalığın geç dönemindeyse testler negatifleşebilir. Yeterli surveyans/test, etkili aşı zorunlu şu anda :(((” dedi.