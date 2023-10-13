Covid-19 salgın etkisi sürüyor…

Türkiye’nin 41 farklı ilinde aile hekimlerinin katılımı ile 2-6 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılan ankete göre hastalar ve aile hekimlerinin yoğun bir şekilde üst solunum yolu hastalığı geçirdiği ortaya çıktı.

Latif SANSÜR

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Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu TTB-AHEK Covid-19 salgını sürerken son bir ay içinde aile hekimlerine başvuran vatandaşların birçoğunun boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, şiddetli kas ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikâyetleri olduğuna dikkat çekti.

Aile hekimleri arasında yapılan anket çalışmasının sonucunu bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayan TTB-AHEK, aile hekimlerinin hastalarını daha çok solunum yollarını etkileyen viral bir enfeksiyon tanısıyla tedavi etmeye çalıştığına dikkat çekerek, “Bu hastaların bir kısmının Covid-19 Eris varyantı olduğu düşünülse de PCR testi yaptıracak olanak bulunmuyor. Salgınların önüne geçmenin yolunun bulaş zincirinin kırılması, kişisel ve toplumsal koruyucu önlemelerin alınması olduğu bilinse de yeni varyant için ne aşı var ne de yeterli koruyucu önlemler” denildi.

HALK VE HEKİMLER HASTA, ÖĞRENCİLER RAPORLU

Sağlık hizmetlerini yöneten, halkın her türlü salgın hastalıktan korunması için önlem alması gereken Sağlık Bakanlığı'nın, salgını ölümcül olmayan mevsimsel bir atak olarak değerlendirerek önemsizleştirdiği belirtilen açıklamada, yapılan anket çalışmasıyla ilgili şu bilgiler verildi:

*Yapılan ankete katılan hekimlerin neredeyse tamamı son iki hafta içinde üst solunum yolu hastalıklarında artış olduğunu söyledi. Kronik hastalığı olanlar veya 65 yaş üzeri olan yurttaşlar arasında bu oran yüzde 87.Her 3 aile hekiminden biri geçen hafta içinde üst solunum yolu hastalığı geçirdi, yine 10 aile hekiminden biri ise çalışamaz hale geldi.

*Aile Hekimlerinin neredeyse yarısı (yüzde 47,5) son bir hafta içinde 10'un üzerinde öğrenciye istirahat raporu verdi, nerdeyse tüm hekimlerin (yüzde 98'i) çocukların istirahat raporu alması gerektiğini söyledi.

*Bu oranlar dikkate alınınca Türkiye genelinde yüzbinlerce öğrencinin geçen hafta okula gidememiş olduğu anlaşılıyor.

ASM’LERE HIZLI TEST GÖNDERİLMELİ

*Okul öğrencileri öğretmenler akın akın üst solunum yolu enefeksiyonu ile geliyor. Covid de olabilirler. ASM'lere hızlı test verilmeli.

*Mevsim geçişleri dikkate alınarak, salgın öncesinde kırılgan gruplara Covid-19 yeni varyantına etkili aşının yapılması, maske, mesafe, hijyen gibi temel koruyucu önlemlerin alınması için resmi kanallardan duyurular yapılmalı.

EN RİSKLİ GRUPTAKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GRİP AŞISI VERİLMELİ

* Aşı savunulmalı ve yeni varyantlara etkili aşı temin edilmeli. Sağlık Bakanlığı şeffaf olmalı, salgın verilerini açıklamalı, hekimleri bilgilendirmeli.

*Sağlık çalışanlarına henüz grip aşısının bile uygulanmadığını bildiriyor, en önemli risk grubunda olan sağlık çalışanlarına ücretsiz grip aşısı uygulanmalı.