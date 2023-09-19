Covid-19 vakalarının arttığı bölgeden uyarı: Bu üç belirtiye dikkat edin

Son dönemde Eris varyantıyla tekrar gündeme gelen ve vaka sayılarının artış gösterdiği corona virüsü ile ilgili bir açıklama ABD'li doktorlardan geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici açıklamalar ABD’li doktorlardan geldi. ABD’nin çok okunan bulvar gazetelerinden New York Post’a konuşan doktorlar, New York’ta vaka sayılarının çok arttığına dikkat çekerek bazı belirtiler konusunda uyarılarda bulundu.

Mount Sinail Downtown Hastanesi’nde görevli Dr. Erick Eiting, “Neredeyse gördüğüm her hastada belirtiler çok hafif. Covid-19 hafiflemiş zira bunun alerji mi olduğu yoksa grip mi olduğunu ayırt etmek çok zor” dedi. Eiting, hastalara yapılan Covid-19 testi ile net bir sonucun çıktığını da vurguladı.

Dr. Eiting, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısının Covid-19’un öne çıkan belirtileri olduğuna dikkat çekti.

İngiltere’de de kısa bir süre önce yapılan araştırmada, boğaz ağrısının en belirgin hastalık belirtisi olduğu belirtilmişti.

EN ÖNEMLİ BELİRTİ BOĞAZ AĞRISI

Case Western Üniversitesi’nden Dr. Grace McComsey de, “Tat alma ve koku kaybı hastalın yüzde 10’u ile yüzde 20’sini etkiliyor. Pandeminin başında bu oran yüzde 60-70 seviyelerindeydi” dedi. Doktor McComsey, boğaz ağrısının öne çıkan belirti olduğuna vurgu yaptı.

NY Post’a konuşan iki doktor da Covid-19 hastalarının hastalıklarını geçen yıla kıyasla daha hafif geçirdiğine de vurgu yaptı. California’da görev alan Dr. Michael Daignault da, “Temmuz ayından beri hastalanan gençlerde üst solunum yolu rahatsızlıkları öne çıkıyor” dedi.

Boston’daki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi’nde görevli doktor Dan Barouch da, “Genel olarak Covid-19 daha hafif geçiyor. Bu, virüs daha güçsüz olduğu için değil, bağışıklık sistemimiz daha kuvvetli olduğu ve aşılar işe yaradığı için” dedi.

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