Covid-19’un yeni varyantı bir ülkeye daha sıçradı, DSÖ endişeli

İsrail'de, Covid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi. Yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.

DÖRDÜNCÜ VAKA

Haberde, İsrail’de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka’dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4’üncü vaka olduğu ifade edildi.

DSÖ ENDİŞELİ

Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü’nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.

DSÖ, 17 Ağustos’ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle “gözlem altındaki varyant” olarak güncellemişti. (AA)

İlginizi Çekebilir Eris korkusu devam ederken Covid-19'un yeni varyantı 3 ülkede tespit edildi, her dört hastadan biri...