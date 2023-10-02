Covid uyarısı: Öngörülemez bir seyir izliyor

Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede artan Covid vaka sayısı İngiltere'de endişe yaratıyor. İngiliz yetkililer, corona virüsünün henüz mevsimsel bir seyir izlemediğini ve şaşırtmaya devam edeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İngiltere hükümetinin yardımcı sağlık danışmanı Dr. Thomas Waite, Covid’in halen mevsimsel bir davranış sergilemediğini ve diğer kış hastalıklarına göre daha öngörülemez bir seyir izlediğini belirtti.

BBC’nin haberine göre Waite, Covid’in “şaşırtmaya devam edeceğini” söyleyerek aşı sırası gelenlere grip ya da Covid aşısı olma çağrısı yaptı.

İngiltere’deki Covid vakaları, geçen hafta yüzde 14 artışla yaz aylarının en yüksek artış oranına erişmişti. Ancak uzmanlar bu artışın, henüz sonbahar aylarında beklenen mevsimsel dalganın başladığı anlamına gelmediğini kaydetti.

Hükümetin verilerine göre İngiltere’de geçen yıl grip aşısı sayesinde yaklaşık 25 bin kişinin hastaneye başvurmasının önüne geçildi. Öte yandan veriler, gribin geçen kış 14 bin fazladan ölüme neden olduğunu da ortaya koyuyor.

Covid ise ülkede geçen kış boyunca 10 binin üzerinde ek ölüme neden oldu.

ERİS ENDİŞESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’de Covid’e karşı yeni bir aşı programı uygulanmasının düşünülmediğini söylemişti. Koca, “Eris varyantının virülansı, yani hasta etme gücü daha düşük fakat bulaşıcılığı daha fazla. Bu dönemde hasta sayısının arttığını söyleyebiliriz. Fakat hastaneye yatış oranları oldukça düşük. Ağır hastalık yapmıyor. Daha hafif seyrediyor” diye konuşmuştu.

Eris, koronavirüsün Omicron varyantının bir alt türü ve virüsün mutasyona uğramış versiyonu olarak biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Eris varyantının küresel olarak yayılabileceği ve Covid vakalarında artışa neden olabileceği uyarısında bulunmuştu.

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