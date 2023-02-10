Covid’in gizemi çözülmüş olabilir: Kimilerini öldürüyor, kimileri hastalanmıyor bile…

Avustralyalı bilim insanları, corona virüsünün gizemini nihayet aydınlatmış olabilir. Pandemi döneminde en çok dikkat çeken durumlardan biri de virüs, bazı kişilerde ölümcülken, bazı kişiler ise virüsten hiç etkilenmedi.

Sozcu.com.tr

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Sidney Üniversitesi’nden bilim insanları, akciğerlerde Covid’i bloke eden ve virüse karşı doğal bariyer oluşturan bir protein keşfetti.

Protein LRRC15, Covid partiküllerinin daha savunmasız hücrelerle bağlantısını önlemenin yanı sıra enfeksiyon olasılığını da azaltıyor. LRRC15’in virüs vücuda girene kadar insanlarda var olduğu bilinmiyordu. Protein, vücudun Covid’e tepkisini harekete geçirmeye yardımcı oluyor ve bunun virüsle savaşmak için yeni ilaçlar geliştirmek adına umut verici bir yol sunacağı düşünülüyor. Araştırmacılar da Covid-19’dan ölen hastalarda bu proteinin yeterince üretilmediğini veya çok geç üretildiğine inanıyor.

Avustralyalı bilim insanlarının bu araştırması, Londra’da LRRC15 için kan örneklerini inceleyen ayrı bir çalışma ile destekleniyor.

Araştırmacılar, şimdi LRRC15 kullanarak Covid’e karşı iki strateji geliştirdiklerini söyledi. Stratejilerin birden çok varyantta işe yarayabileceğini söylüyorlar. Biri önleyici tedavi olarak burnu hedef alacak, diğeri ise ciddi vakalar için akciğerleri hedef alacak.

Araştırmayı yöneten Profesör Greg Neely, ekibinin bu özel proteinin Covid-19 ile etkileşimini ortaya çıkarmak için çalıştığını söyledi. Neely, ayrıca “Bir immünolog olarak benim için, bilmediğimiz, akciğerlerimizi kaplayan ve virüsü bloke eden ve kontrol eden bu doğal bağışıklık reseptörünün olması çok ilginç” dedi.

Ekip, keşiflerinin Covid-19’u ve akciğer fibrozunun meydana geldiği diğer virüsleri tedavi etmek için yeni antiviral ve antifibrotik ilaçların geliştirilmesine yardımcı olacağını umuyor.

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