Çürük diş ağrısına ne iyi gelir, Diş çürüğü nasıl anlaşılır?

Diş çürüğü, diş minesinin diş çürüklerini oluşturan bakteriler tarafından asitle parçalanması sonucu oluşan bir diş hastalığıdır. Diş çürükleri, diş yüzeyinde kahverengi, siyah veya beyaz lekeler olarak görülebilir. Çürükler ilerledikçe dişte delikler oluşabilir. Diş çürüğü ağrıya neden olabilir, ancak ağrı her zaman oluşmaz.

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Diş çürüğü, diş minesinin asitler tarafından erozyona uğraması sonucu oluşan bir diş hastalığıdır. Diş çürüğünün başlangıç aşamasında belirtiler genellikle belirsiz olabilir, ancak ilerledikçe daha belirgin hale gelebilir…

DİŞ ÇÜRÜĞÜ NASIL ANLAŞILIR?

Ağrı: En yaygın belirti diş çürüğü nedeniyle oluşan ağrıdır. Dişte hassasiyet, sıcak veya soğuk yiyeceklerle temas ettiğinizde veya basınç uygulandığında ortaya çıkabilir.

Dişte Renk Değişiklikleri: Diş çürüğü olan bir diş, beyazdan sarıya, kahverengiye veya siyaha kadar farklı renklere dönebilir. Bu renk değişiklikleri diş yüzeyindeki mineral kaybı nedeniyle oluşur.

Diş Duvarlarında Delikler: Diş çürüğü ilerledikçe, diş yüzeyinde delikler veya oyuklar oluşabilir. Bu delikler genellikle gözle görülebilir ve dişin şeklini bozabilir.

Diş Duvarlarında Zayıflık: Diş çürüğü dişin yapısını zayıflatabilir, bu da dişin çatlamasına veya kırılmasına neden olabilir.

Diş Eti Problemleri: Diş çürüğü ilerledikçe, diş etlerinde iltihaplanma ve kanama gibi sorunlar da görülebilir.

Ağız Kokusu: Diş çürüğüne bağlı olarak, kötü ağız kokusu (halitozis) ortaya çıkabilir.

Tat Değişiklikleri: Diş çürüğü bazen yiyeceklerin veya içeceklerin tadını etkileyebilir.

Diş Hassasiyeti: Diş çürüğü nedeniyle, dişte hassasiyet artabilir, özellikle de sıcak, soğuk veya tatlı yiyecekler ve içecekler tüketildiğinde.

Ağrılı Yemek Yeme veya Çiğneme: Diş çürüğü ilerledikçe, yemek yeme veya çiğneme sırasında ağrı yaşanabilir.

DİŞ ÇÜRÜĞÜNE NE İYİ GELİR?

Çürük diş ağrısı, diş minesinin diş çürüklerini oluşturan bakteriler tarafından asitle parçalanması sonucu oluşan bir diş hastalığıdır. Çürükler ilerledikçe dişte delikler oluşabilir ve bu da ağrıya neden olabilir.

Çürük diş ağrısına iyi gelen bazı evde uygulanabilecek yöntemler şunlardır:

Ilık tuzlu su ile gargara yapın. Ilık tuzlu su, ağrıyı hafifletmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Ağzınızı bu suyla çalkalayın ve ardından tükürerek çıkarın.

Ağrıyan dişe buz torbası uygulayın. Buz torbası, ağrıyı hafifletmeye ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Bir buz torbasını bir havluya sarın ve ağrıyan dişinize 15-20 dakika boyunca uygulayın.

Karanfil yağı kullanın. Karanfil yağı, ağrı kesici ve antiseptik özelliklere sahiptir. Bir parça pamuğa birkaç damla karanfil yağı damlatarak ağrıyan dişinize uygulayın.

Sarımsak kullanın. Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak işlev görür. Bir diş sarımsağı ezip ağrıyan dişinize uygulayın.

Aloe vera kullanın. Aloe vera, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bir parça aloe vera yaprağını ağrıyan dişinize uygulayın.

Bu yöntemler, çürük diş ağrısını geçici olarak hafifletmeye yardımcı olabilir. Ancak, ağrının geçmemesi veya şiddetlenmesi durumunda mutlaka diş hekiminize görünmeniz gerekir.

Diş hekimi, diş ağrısının nedenini belirleyebilir ve uygun tedaviyi uygulayabilir. Çürük erken evrede tespit edilirse, dolgu ile tedavi edilebilir. Çürük ilerlemişse, kanal tedavisi veya diş çekimi gerekebilir.

Diş çürüğünü önlemek için aşağıdakiler yapılabilir:

Dişleri günde iki kez iki dakika fırçalayın.

Diş ipi kullanın.

Şekerli yiyecek ve içecekleri sınırlayın.

Düzenli olarak diş hekimi muayenesi yaptırın.