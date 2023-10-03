Daha “sağlıklı” olduğunu düşündü: E-sigara genç kadını az daha öldürüyordu

İngiltere'de yaşayan ve iki yaşındaki bir çocuk annesi olan bir kadın, sigara bağımlılığını yenmek için başladığı e-sigara yüzünden ölümden döndü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

26 yaşındaki Jodie Hudson isimli İngiliz bir kadın, iki yıl önce daha az zararlı bir alternatif arayışıyla sigara yerine e-sigara kullanmaya başladı.



“Her yerde ama her yerde” elektronik sigara kullanan Hudson’ın bu alışkanlığını bırakmak gibi bir niyeti yoktu.

Ancak geçen ay, hareket etmekte zorlanmasına neden olan şiddetli baş dönmesi ve nefes darlığı krizleri yaşadı ve bu yüzden Bassetlaw Hastanesi’ndeki acil servise koştu.

Taramalar, belediye çalışanı kadının e-sigara kaynaklı zatürreye yakalandığını ortaya çıkardı ve cihazların kalıcı akciğer hasarını tetikleyip tetiklemediğini belirlemek için daha ileri testler yapıldı.

İNSANLARA ÇAĞRI YAPTI

Şimdi Hudson, iki yaşındaki oğlu Dillon’ın büyüdüğünü asla göremeyeceğinden korktuğu için ardından bir daha asla elektronik sigara veya normal sigara içmeyeceğini söylüyor ve bu tip cihazlara bağımlı olan insanları sigarayı bırakmaya çağırıyor.

İlk kez 18 yaşında sigara içmeye başlayan Hudson, oğluna hamile kalınca bu alışkanlığı terk etti.

Doğum yaptıktan sonra da, geleneksel sigaralardan “daha sağlıklı göründüğü” için partnerinin elektronik sigarasını denedi ve beğendi. Ancak buna pişman olduğunu belirten genç kadın, “Aslında sigara içmekten çok daha fazla bağımlılık yaptığını gördüm” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: E-sigaranın sigara ile benzer yönleri inceleniyor

İlginizi Çekebilir Her sekiz kişiden biri: E-sigara kullanımındaki korkutucu artış