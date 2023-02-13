Deprem bölgelerinde su numuneleri korkuttu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana’da Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmet vermeye başladı. 415 farklı noktadan su numunesi çalışılmış, bunlardan 49’unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki son gelişmeleri aktardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, şu ifadeleri kullandı;

“Depremin ilk gününden bugüne 10 ilimizde 3.677 bebek dünyaya geldi.

Afet bölgesinde yaşayan 2.896 gebe, 3.943 lohusa, 9.685 bebek takibe alındı.

SAĞLIK PERSONELİ

Deprem bölgesindeki sağlık tesislerimizde, 14.611 UMKE ve Acil Sağlık personeliyle birlikte, 18.097'si doktor olmak üzere, halen 145.711 arkadaşımız görev yapıyor. Gerekli profesyonel güce sahibiz.

ECZANE HİZMETLERİ

Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.

İLAÇ VE TIBBİ MALZEME

Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir. Bu sevkiyatlarda 6'sı uçak ve biri helikopter olmak üzere toplam 271 araç kullanılmaktadır.

TETANOS VE ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARI

Deprem bölgesindeki illerimize ilk günden itibaren 80.516, yaralıların sevk edildiği illerimizeyse stoklara ek olarak tetanos aşısı gönderilmiştir. Çocukluk dönemi aşılarına yine aynı özen gösterilecek. Aşılar konusunda herhangi bir sorunumuz yok.

SAĞLIKLI İÇME SUYU

Uzmanlarımız afet bölgesinde içme sularının sağlık açısından kontrolünü yapıyor. Şebeke suyu bulunan ve tankerlerle su dağıtılan yerlerde şu ana kadar 1.485 noktadan klor ölçümü yapıldı, klor miktarı yetersiz yerlerde süper klorlama işlemi gerçekleştirildi.

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana'da Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmet vermeye başladı. 415 farklı noktadan su numunesi çalışılmış, bunlardan 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır.

AFET SONRASI RİSKLERE KARŞI HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ

8 günü geride bıraktık. Koşullar gereği halk sağlığı hizmetleri önem kazandı. Halk Sağlığı Koordinasyon Birimini kurduk. Olası hastalıklara karşı tedbirlerimizi aldık. Bölgeye yeterli miktarda kuduz ve tetanos aşısı sevk edildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDENLER

15.664'ü serviste, 3.636'sı yoğun bakımda olmak üzere, 19.300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8.851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.”

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