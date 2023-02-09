“Deprem bölgesindeki sağlık çalışanları idari izinli sayılsın, görev almaya hazırız”

Türkiye’nin her yerinden meslektaşları ve sağlık meslek örgütleri depremin vurduğu 10 ilde görev yapan, ailelerini, yıkılan evlerini bırakıp halen görevlerinin başında canla başla çalışan sağlık çalışanlarının idari izinli sayılması için çağrı yaptı; “Nöbeti teslimine hazırız, para istemiyoruz” dedi.

Latif SANSÜR

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Depremin yıktığı illerde görev yaparken depreme yakalanan, evleri yıkılan, büyük bölümünün aileleri soğukta yaşam savaşı verdiği halde görev yaptıkları sağlık kuruluşlarına koşan sağlık çalışanlarının idari izinli sayılması için sağlık meslek örgütleri ve Türkiye'nin her yerinden meslektaşları “Doktor, ebe, hemşire, teknisyen tüm meslek grupları meslektaşlarımızı idari izinli sayın, biz görevi devralmaya hazırız” çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyen yüzlerce hekim ve sağlık çalışanının paylaşımlarına destek veren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Bu konuda sağlık bakanlığına yazı yazdık. Deprem bölgesinde görev yapan doktorların, sağlık çalışanlarının aileleri göçük altında, çocukları vardır, evleri yıkılmıştır, başka bölgelerden gelen ekiplerle yer değiştirmeleri ve dinlenmelerinin sağlanması gerektiğini yazdık. Yanıt bekliyoruz” dedi.

“AFETZEDE OLDUKLARI UNUTULMALI”

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD’ dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi; “Yaşadığımız deprem felaketine binlerce insanımız gibi yüzlerce meslektaşımızı da etkiledi. Afet bölgelerinde yaşayan, evini, ailesini kaybetmiş sağlık çalışanlarının da afetzede olduğu gerçeği unutulmamalı ve bu insanlardan çalışmaları beklenmemeli.”

“AFETZEDE OLARAK GÖRÜLMELERİ GEREKİR”

Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, “Deprem bölgesinde çalışan sağlık meslek çalışanlarına hala idari izin verilmedi. Arkadaşlarımızın bu psikolojide bu sıkıntılı durumda bir afetzede olarak görülmesi gerekiyor. Bölgede hala hizmet vermek zorunda olan meslektaşlarımız bırakın ailelerinin yanında olsun. Bizler onlar yerine çalışmaya ve #NöbetTeslimi ne hazırız” çağrısını yaparken, Genel Sağlık İş Sendikası MYK üyesi Erman Açıkgöz'de “Sağlık emekçileri fedakârdır. Deprem bölgesinde kadroları bulunan arkadaşlarımıza derhal izin verilsin. Onlar aileleriyle ilgilensinler. Bölgedeki sağlık çalışanı ihtiyacını bizler karşılarız. Gün iki üç kişilik çalışma günü. Gün birlikte yaralarımızı sarma günü” dedi.

“HEPİMİZ HAZIRIZ, PARA İSTEMİYORUZ”

Türkiye'nin birçok ilinden paylaşım yapan, çeşitli birimlerde uzman sağlık çalışanları da “Hepimiz hazırız” dedi. Abdurahman Aktürk, “Enkazda sevdikleri kalan arkadaşlarımız nasıl çalışsın. Biz seve seve çalışmaya hazırız biraz empati yapılsın istiyoruz” derken, Tarık Cukadar, “Sağlık çalışanları olarak göreve hazır halde bekliyoruz. Deprem bölgesindeki meslektaşlarımızın hepsi birer depremzededir. Arkadaşlarımızı dinlendirelim, kalbimizin olduğu yerde bedenimiz eksik” ifadelerini kullandı. Şule Karaman'da “Lütfen afet bölgesindeki Sağlık çalışanı arkadaşları idari izinli yapın! Bakın biz görev almaya hazırız para istemiyoruz. Sadece onlara idare izin, bizlere görevlendirme verin lütfen lütfen!” kelimeleriyle duygularını dile getirdi.