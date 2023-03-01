‘Depremzede sağlık çalışanları için özel düzenleme yapılmalı’

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Sağlık Bakanlığı’ndan deprem mağduru sağlık çalışanları için taleplerde bulundu ve “Depremzede sağlık çalışanlarının mağduriyetlerini gidermek, birinci basamak sağlık hizmetlerinin kesintisiz devamının sağlanması için bölgeye yönelik acil düzenleme yapılmalıdır” denildi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

AHEF adına yapılan açıklamada, “Yıkımın yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde birinci basamak sağlık hizmetlerine ve aile hekimliği sistemine her zaman olduğundan daha fazla ihtiyacımız var. Ancak depremlerin bölgede görev yapan sağlık çalışanları ve aile sağlığı merkezleri üzerinde de yıkıcı etkileri olmuştur. Bu etkileri olabildiğinde aza indirmek, depremzede sağlık çalışanlarımızın mağduriyetlerini gidermek ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin kesintisiz devamını sağlamak için bölgeye yönelik acil düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir” ifadesi kullanıldı.

Bölgeye yönelik talepler ana başlıklarıyla şu şekilde sıralandı:

– “Bölgede görev yapan sağlık çalışanları için gönüllülük esası getirilmeli,

– Depremde zarar gören ya da depreme dayanıklı olmayan binalar Sağlık Bakanlığı'nın tahsis edeceği binalara taşınmalı,

– Depremde oluşan zararların giderilmesi için aile sağlığı merkezlerine verilen gider ödemeleri 1 yıl boyunca iki katına çıkarılmalı,

– Hak edişler 2 yıl boyunca 4000 nüfus üzerinden verilmeli,

– Göç edilen bölgelerden, göç nüfusuna oranla sadece depremzede hekimlere atama hakkı verilmesi şartı ile aile hekimlerine ve aile sağlığı merkezi çalışanlarına açıktan tayin hakkı verilmeli,

– Göçler nedeniyle nüfusu 1000 kişinin altına düşen yerleşim yerlerindeki aile hekimlerinin sözleşmeleri feshedilmemeli,

– Soğuk zincir ihtiyacı olan aşı ve diğer tıbbi malzemelerin, soğuk zincir sistemlerinde meydana gelen zararlar giderilinceye kadar, hizmetlerin aksamasını engellemek adına ilçe sağlık müdürlüklerinin sorumluluğunda olmalı,

– Bölgede görev yapmaya devam eden aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının çocuklarının okul, kreş gibi bakım ve eğitim ihtiyaçları karşılanmalı,

– 2023/5 sayılı 15 Şubat 2023 tarihli ve ‘Afet Bölgesindeki Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda; idari izinli sayılma, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usulleri uygulanmalı,

– Deprem bölgesinde yapılacak görevlendirmelerde öncelikle afet bölgesi dışından gelen gönüllü aile hekimi ve ASÇ'lere, sonra da depremzede gönüllü aile hekimi ve ASÇ'lere görev verilmeli,

– Birinci ve ikinci derece yakınlarını kaybeden depremzede hekim ve sağlık çalışanları, en az 1 ay süreyle görevlendirmelerden muaf tutulmalı,

– Kronik hastalığı bulunan 25 yıl ve üzeri çalışması olan veya 56 yaş üzeri hekim ve sağlık çalışanları ile hamile veya 12 yaş altında çocuğu bulunan aile hekimi ve aile sağlık çalışanları görevlendirmelerden muaf tutulmalı,

– Depremzede aile hekimlerine tayin hakkı verilmeli. Bu kapsamda, il içi aile hekimliği yerleştirme işlemlerinde halen aile hekimi olarak çalışıyormuş gibi işlem tesis edilerek, bulunduğu gruptan yerleştirme işlemlerine kabulleri sağlanmalı,

– Kamu ve özel tüm ASM'ler, kesinlikle müstakil bina olmalı, binalar depreme ve afete dayanıklı olarak planlanmalı, Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı, standart, depreme dayanıklı binalara taşınmalı,

– Deprem bölgelerinde yeni yapılacak yerleşim bölgelerindeki aile sağlığı merkezleri depreme dayanıklı, müstakil, nüfusa ve bölgeye uygun olarak mümkünse tek katlı olarak planlanmalı,

– Aile hekimliği çalışanlarına olağanüstü durum, heyelan, deprem, sel gibi afet durumlarında maddi zarar gören kamu veya özel ASM binalarındaki mobilya ve tıbbi malzemelerin yenilenmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalı,

– Aile hekimliği çalışanlarına olağanüstü durum, heyelan, deprem, sel gibi afet durumlarında 2 yıl boyunca gelir ödenekleri herhangi bir performans hesaplamasına dahil edilmeden, bakmakla yükümlü oldukları nüfus grupları dikkate alınmadan, devlet memurları tavan ücret hak edişlerinin en az 3 katı olmalı, 2 yıl boyunca sözleşme feshi kriterlerinden nüfus düşüklüğü çıkarılmalı, 2 yıl boyunca Aile Sağlığı Merkezi Gider Ödeneği en üst seviyeden ödenmeli, 2 yıl boyunca ek ödemeler olan destek ve teşvik ödemeleri herhangi bir şarta bağlanmadan en üst seviyeden ödenmeli ve 2 yıl boyunca ASM kira bedeli alınmamalıdır.”