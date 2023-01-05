DEVA Partisi’nden işten atılan hekimlere destek

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu, kamuoyunda “ceza yönetmeliği” olarak bilinen düzenlemeyle, aile hekimlerinin işten çıkartılmasına tepki gösterdi.

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Türkiye'nin farklı şehirlerindeki aile hekimleri, eczane sisteminde reçetelerinin uyarı vermesi üzerine işten atıldıklarını öğrendi.

Çünkü bazı il sağlık müdürleri, iş bırakma eylemi yapan aile hekimlerinin sözleşmesini yenilemedi.

DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu duruma tepki gösterdi.

GEREKÇE: CEZA YÖNETMELİĞİ

Kamuoyunda “ceza yönetmeliği” olarak bilinen düzenlemenin bu duruma yol açtığını söyleyen Hatipoğlu, “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan bir değişiklikle birlikte il sağlık müdürlüklerine hem soruşturma açma hem ceza verme yetkisi verildi.

Ayrıca yıl sonunda beş veya üstü ve 150 puan üstü cezası olan hekimler hakkında komisyon kurup sözleşme yenilememe yetkisi tanındı” ifadelerini kullandı.

‘BAZI MÜDÜRLÜKLER KARARI ANAYASA MAHKEMESİ'NE RAĞMEN ALDI!'

Anayasa Mahkemesi'nin ilgili maddeleri ancak kanunla düzenlenebilecekleri gerekçesiyle iptal ettiğini hatırlatan Hatipoğlu şöyle devam etti:

*Geçtiğimiz ağustosta Anayasa Mahkemesi ilgili maddelerin iptaline karar verdi. Buna rağmen bazı il sağlık müdürlükleri, iptal edilmiş bu yönetmelik çerçevesinde kendi illerinde bazı aile hekimlerinin sözleşmelerini yenilememe kararı aldı.

*Yapılan hukuksuzluğun iller arasında da farklı ceza uygulamalarına neden olduğu gözlemleniyor.

‘İTİRAZ EDİYORUZ'

*Anayasanın temeli olan eşitlik ilkesine aykırı keyfi uygulamalara karşı çıkıyoruz. Demokratik olmayan ‘ceza yönetmeliğine' itiraz için demokratik tepki hakkını kullanarak iş bırakma eylemi yaptılar diye hekimlerimizi mesleğini icra edemez duruma düşürülmesine itiraz ediyoruz.”

‘AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNİ HALK SAĞLIĞININ TEMELİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

*Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğindeki antidemokratik maddeleri derhal yürürlükten kaldıracağız.

*Bu idari düzenlemeyi hem halkımızın sağlığını koruyacak hem de aile hekimi ve destek personelinin gelir, özlük ve sosyal haklarını güçlendirecek şekilde revize edeceğiz. Aile hekimliği sistemini halk sağlığının temeli haline getireceğiz.

‘EN BÜYÜK ZARARI HALKIMIZIN SAĞLIĞI GÖRÜR'

Hatipoğlu, DEVA Partisi'nin düzenlemeye başından beri tepki gösterdiğini “Bu yönetmelik marifetiyle iş akdi feshinin kolaylaşacağını ve iş güvencesinin ortadan kalkacağını ifade ettik. Getirilen yeni cezalar ve ilave ceza puanları ile kamu idaresinin keyfi uygulamalarının önü açılması riski konusunda kamuoyunu uyardık. En büyük zararı halkımızın sağlığının göreceğini dile getirdik. Yeni Yönetmelikte yer alan anti-demokratik maddelere karşı yürüttükleri hukuki mücadelede başta AHEF olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarını destekledik” sözleriyle vurguladı.