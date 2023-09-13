Dikkat! Her üç saniyede bir kişiyi öldürüyor

Dünya Sepsis Günü’nde düzenlenen toplantıda konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, sepsiste erken tanı ile ölümlerin yüzde 80 engellenebileceğini belirtti.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Dünyadaki her beş ölümden biriyle ilişkilendirilen ve tüm hastane ölümleri arasında ilk sırada yer alan Sepsis konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku sözcülüğünde Ankara'da basın toplantısı gerçekleşti.

Prof. Utku, “Sepsis nedeniyle her yıl yaklaşık 50 milyon sepsis vakası görülürken ve bu vakaların yaklaşık 11 milyonu hayatını kaybediyor. Her 3 saniyede 1 kişiyi sepsis nedeniyle kaybediyoruz. Bu nedenle karşılaştığımız vakalarda sepsisi doğru anlamak, erken tanı ve tedavi çok önemli. Bu süreçte TYBD olarak başlattığımız “Farkına Var, Hayat Kurtar” farkındalık kampanyası ile kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz” diye konuştu.

60 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLER VE ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA

Küçük çocuklar ve 60 yaş üstü kişilerin özellikle dikkatli olması gerektiğine değinen Utku “Kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), inme, Alzheimer hastalığı, diyabet, böbrek hastalığı, kanser ve otoimmün rahatsızlıkları olan kişiler gibi altta yatan rahatsızlıkları olan kişilerin mutlaka ciddi risk altında olduklarının bilinciyle hareket etmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımı konusunda bilinçli olması gerekmektedir” dedi.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Sepsisi önlemenin en önemli yolunun enfeksiyonu önlemek olduğunu belirten Prof. Utku, “Aşılanma, temiz su kullanımı, el hijyeni, hastane kaynaklı enfeksiytnların önlenmesi ve farkındalık başlıca önlemler arasında yer almaktadır. Sepsis gelişen durumlarda ise erken tanı ve tedavi yüzde 80 oranında mortaliteyi engelleyebilmektedir. Sepsisin erken tanınabilecek bir hastalık olması tedavi şansı, sağ kalım oranları ve uzun vadeli hasarların oluşması olasılığını azaltabilir.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Sepsisin belirtilerinin farklı zamanlarda çeşitli durumlarda ortaya çıkabileceğinin altını çizen Prof. Utku, “Vücut ısısındaki değişimler (ateş veya düşük sıcaklık), aşırı titreme ve kas ağrısı, konuşma bozukluğu ve zihin bulanıklığı, şiddetli nefes darlığı, bir gün boyunca idrara çıkamama ve cildin beneklenmesi sepsisin başlıca belirtileri arasındadır. Bu durumlardan herhangi biriyle karşılaşılması durumunda acil olarak doktora başvurulmalıdır. Erken tanı ve doğru tedavi hayat kurtarıcı olacaktır. Sepsis tedavisinde her saniye değerlidir.

SEPSİS HASTALIĞI NEDİR?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona tepkisi sonucu kendi dokularına zarar vermesiyle ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Sepsis, organların yetersiz ve anormal çalışmasına neden olur. Bu durum organlarda ciddi sorunlara ve ölüme yol açabilir.

Bu faktörler sepsis riskini artırır: Yaşlılık, bebeklik, bozulmuş bağışıklık sistemi, şeker hastalığı, kronik böbrek veya karaciğer hastalığı, yoğun bakım ünitesine kabul veya daha uzun hastanede kalma, intravenöz kateterler veya solunum tüpleri gibi invaziv cihazlar, daha önce antibiyotik veya kortikosteroid kullanımı.