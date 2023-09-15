Doktorlar ihtimal vermedi: Kanseri tekrarlayan kadın belirtileri anlattı

ABD'de yaşayan ve iki kez kolon kanserinden kurtulan bir kadın, doktorların kendisine "hiçbir sorun olmadığı" konusunda güvence vermesine rağmen yaşadığı ince uyarı işaretlerini paylaşıyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Carolina’da yaşayan ve 50 yaşına yaklaşan Sherri Rollins, Today.com için hazırladığı yazısında, 2017’de çok fazla sırt ağrısı dışında hayatının normal olduğundan bahsediyor.



Doktora giden ve tarama yaptıran Rollins’e karaciğerinde bir lezyon olduğu söylendi ve önemli bir şey olmadığı belirtildi. Şüpheleri dinmeyen kadın, sonrasında MR çektirdi, bu da karaciğerine yayılmış 4. aşama kolon kanseri olduğunu ortaya çıkardı. Rollins’e ilk tanı 2018’de konuldu.

Mount Sinai Tıp Merkezi’ne göre kolon kanserine “sessiz katil” deniyor çünkü belirtileri sıklıkla erken evrelerde ortaya çıkmıyor.

Rollins vakasında olduğu gibi hastalık genellikle geç aşamada tespit ediliyor.

GENETİK FAKTÖR DE ÖNEMLİ

Amerikan Kanser Derneği’ne göre aile öyküsü, yaş, kişisel inflamatuar bağırsak hastalığı öyküsü, Tip 2 diyabet tanısının yanı sıra belirli ırksal ve etnik kökenler kolon kanseri için bir risk faktörü olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ABD’de kanserden ölümlerin ikinci önde gelen nedeni olup 2020’de 1,9 milyondan fazla yeni vaka görüldü.

Rollins, yıkıcı teşhise ve bir yıl boyunca kemoterapi ve ameliyat geçirmesine rağmen “asla mahkum hissetmediğini” yazdı.

İyileştikten dört yıl sonra vücudunda bir şeylerin yolunda gitmediğini bir kez daha hissetti. Talihsiz kadın, “Yenildiğini hissediyorsun. Ama sonra semptomlar yaşamaya başladım. Kilo verdim. Tuvaleti kullandığımda sanki işim bitmemiş gibi hissediyordum. Ağrılı gazım vardı.” açıklamasında bulundu.

Stamford Health’e göre kadınlarda kolon kanseri belirtileri zayıflık ve yorgunluğun yanı sıra dışkıda ve çevresinde kan ve krampları da içerebilir.

SÜREÇ TEKRAR BAŞLADI

O zamanlar hâlâ temiz çıkan “düzenli taramalar” yaptırıyordu. Onkolog ona tekrar kanser olmayacağına dair güvence vermesine rağmen bir sorun olduğunu ileri sürdü.

İki çocuk annesi kadın haklı çıktı. Mart 2022’de doktor, rektumunda bir lezyon olduğu için yeniden kansere yakalandığını söyledi.

Orijinal kanserin olduğu yerden daha aşağıda olduğu için başlangıçta gözden kaçırıldığını itiraf etti. Bu sefer tümör, kolonun dışına ve Rollins’in pelvik tabanına yayılmıştı.

Tekrar tedavi gören ve sonunda iyileşen Rollins, artık daha iyi olmaya ve her günü değerlendirmeye odaklanıyor. Hikayesini paylaşarak başkalarının hayatlarının kurtarılmasına yardımcı olmak isteyen kadın, “Umarım bir kişi bile daha fazla tedavi seçeneğini öne sürer. Kendi kendinizin savunucusu olmanız, hoşnutsuz bir hasta olduğunuz anlamına gelmez.” dedi.

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