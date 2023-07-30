Doktorlar kanser belirtisi sayıyor: O semptoma dikkat!

Rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar tüm dünyada yayıldığından, geceleri terlemeyi çoğu kişi normal bulabilir. Ancak uzmanlar, bazı çok nadir durumlarda, çarşaf ve yastıkların sırılsıklam olmasına neden olan aşırı terlemenin kanserin erken belirtilerinden biri olabileceğini söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Pijamaların veya yatak takımlarının sırılsıklam olacak kadar şiddetli olan gece terlemeleri sizi gece boyunca uyandırabilir.

Genellikle endişelenecek bir şey olmasa da, lösemi, lenfoma, kemik kanseri, karaciğer kanseri, mezotelyoma ve karsinoid tümörler dahil olmak üzere birçok farklı kanserin erken belirtileri olabilirler.

Bunun neden olduğu tam olarak belli değil, ancak vücudun kanserle savaşmaya çalıştığının yanı sıra hormonal değişikliklerin bir işareti olabilir.

Ek olarak, kanser bazı durumlarda vücudun kendini soğutmak için aşırı terlemesine neden olan ateşe neden olabilir. Bu, kanser tedavisi görüyorsanız da olabilir.

Amerikan Kanser Derneği’ne (ACS) göre, kanser hastalarında ameliyat, radyasyon, kemoterapi ve bazı ilaçları almaktan kaynaklanan sıcak basmaları ve gece terlemeleri olabilir.

ACS’ye göre dikkat edilmesi gereken işaretler arasında vücudunuzun bir veya daha fazla bölgesinde alışılmadık derecede sıcaklık hissetmek, günün herhangi bir saatinde ıslak veya nemli bir cilde sahip olmak, nemli çarşaf nedeniyle uyanmak, üşümek ve ciddi miktarda ter sayılabilir.

HER TERLEME SAYILMIYOR

Bununla birlikte, çoğu zaman, özellikle bir sıcak hava dalgası sırasında veya terlemeye daha yatkınsanız, gece terlemeleri kanser belirtisi değildir. Daha yaygın olarak, gece terlemeleri menopoz veya hamilelik, düşük kan şekeri, bazı ilaçlar veya stresten kaynaklanan hormonal değişikliklerin bir işareti olabilir.

Yatmadan önce egzersiz yapmak, alkol almak veya uyumadan önce baharatlı yiyecekler yemek bile gece terlemelerine neden olabilir.

Kanserden kaynaklanan gece terlemeleri daha kalıcı olma eğilimindedir ve ateş eşlik eder, oysa menopoz veya daha yaygın nedenlerden kaynaklananlar sadece ara sıra meydana gelir. Kanser hastalarında bu genellikle yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı gibi semptomlarla birlikte ortaya çıkar.

Gece terlemesinden şikayetçiyseniz, yatmadan önce soğuk bir duş alarak veya klimayı veya vantilatörü açarak vücudunuzu serinletmeyi düşünün. Pamuk veya keten gibi bazı yatak malzemeleri de nemi polyester gibi malzemelerden daha iyi emer.



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