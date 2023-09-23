Domuz kalbiyle hayata döndü

ABD'de doktorlar, ölmek üzere olan bir kişiyi domuz kalbi naklederek hayata döndürdü.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden doktorlar, ölmek üzere olan bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz kalbi nakletti.

58 yaşındaki Lawrence Faucette, kalp yetmezliği nedeniyle ölümün eşiğindeyken Dr. Bartley Griffith başkanlığındaki ekip operasyonu gerçekleştirdi. Hastanın operasyondan iki gün sonra sağlığının iyiye gittiği, sandalyede oturabildiği ve şaka yaptığı açıklandı.

Hastane, yeni kalbin destekleyici makine olmadan iyi çalıştığını ancak gelecek birkaç haftanın kritik olduğunu belirtti. Aynı ekip, geçen yıl da genetiği değiştirilmiş domuz kalbini dünyada bir ilke imza atarak David Bennett isimli hastaya nakletmişti, ancak Bennett sadece iki ay hayatta kalabilmişti.

Hayvandan insana organ nakli, insanların bağışıklık sistemleri yabancı dokuyu kabul etmediği için başarısız oluyor. Bilim insanları son dönemde organları insana benzeyen genetiği değiştirilmiş domuzları kullanarak yeni denemelerde bulunuyor.