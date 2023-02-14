DSÖ Avrupa Direktörü: Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın yanındayız

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, bugün Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısını etkileyen deprem felaketiyle ilgili yaptığı video konferans toplantısında açıklamalarda bulundu. Kluge, ihtiyaçların çok büyük olduğunu vurgulayarak "Deprem bölgesine kritik aşı malzemelerinin (tetanos ve kuduza karşı dahil) gönderildiğini ve gezici eczanelerin faaliyete geçtiğini bildiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın yanındayız" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, depremler sonrasında zamana karşı ‘amansız bir yarış içinde gece gündüz çalışan kahraman Türk müdahale ekiplerinin mucizevi kurtarma çabalarına’ tanık olduklarını ifade etti. Kluge, “İhtiyaçlar çok büyük ve saat başı artıyor. Her iki ülkede yaklaşık 26 milyon insanın insani yardıma ihtiyacı var” dedi.

Soğuk hava, hijyen, temizlik ve bulaşıcı hastalıklar konusunda endişelerini dile getiren Kluge, “Deprem bölgesine kritik aşı malzemelerinin (tetanos ve kuduza karşı dahil) gönderildiğini ve gezici eczanelerin faaliyete geçtiğini bildiren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın ve Türkiye Sağlık Bakanlığı’nın yanındayız” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GÖSTERDİĞİ CÖMERTLİĞİN AYNISINI GÖSTERME ZAMANI”

Direktör Kluge, “Türkiye’nin yıllardır dünyadaki diğer uluslara gösterdiği cömertliğin aynısını şimdi uluslararası toplumun da gösterme zamanı” ifadelerini kullandı. Kluge, “DSÖ Avrupa Bölgesi’ndeki yüzyılın en kötü doğal afetine tanık oluyoruz” dedi.

“YARDIMLARIN İKİYE KATLANMASINI BEKLİYORUM”

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Suriye ve Türkiye’deki deprem müdahalesini desteklemek için 43 milyon dolarlık bir çağrı başlattı, ancak bu krizin büyüklüğünü ve ihtiyaçları daha iyi değerlendirdikçe bunun önümüzdeki günlerde en az ikiye katlanmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölgesinin 75 yıllık tarihinde en geniş acil sağlık ekipleri konuşlandırılmasını başlattıklarını ifade eden Kluge, 22 acil durum sağlık ekibinin Türkiye’ye geldiğini ifade etti.