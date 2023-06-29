Abone Ol

Dünya Sağlık Örgütü yapay tatlandırıcı aspartamı kanserojen ilan edecek

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) gelecek ay yapay tatlandırıcı aspartam maddesini "insanlara kanserojen olabilir" kategorisine alabileceği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:46 - 29 Haziran 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Dünya Sağlık Örgütü yapay tatlandırıcı aspartamı kanserojen ilan edecek

Merkezi Cenevre’de bulunan Dünya Sağlık Örgütü’nün gelecek ay büyük bir tartışma yaratması beklenen yeni bir karar alma aşamasında olduğu öğrenildi…

İngiltere’nin saygın medya kuruluşlarından Reuters’ın özel haberine göre, DSÖ gelecek ay birçok paketli ürün ve gazlı içecekte kullanılan yapay tatlandırıcı “aspartam” maddesini kanserojen riski olabilecek olan maddeler listesine eklemeyi gündemine aldı.

ÜRÜNLERİN TARİFLERİ DEĞİŞEBİLİR

Gazlı içeceklerden, çikolatalara, sakızlardan hazır gıda ürünlerine kadar hemen her yerde satılan birçok üründe kullanılan aspartamı “insanlar için kanserojen olabilir” kategorisindeki ürünlerin arasına almayı planlayan DSÖ’nün bu kararını Temmuz ayında duyurmasının beklendiği de belirtildi. Reuters’a konuşan iki kaynak bu kararın Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı olarak çalışan ve kanser hastalığı araştırma uzantısı olan Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından alınacağını duyurdu.

IARC’nin bu ayın başında çalışmalarını tamamladığı ve bu zamana kadar yapılmış bütün araştırmaların incelendiği de aktarıldı. Geçmişte IARC’nin benzer maddeler ile ilgili kararları birçok dava ve yasal süreci de tetiklerken birçok şirket ürünlerinde bu “riskli” maddeleri çıkarmıştı. Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde çalışmalarını sürdüren JECFA, günlük belli bir sınır dahilinde aspartam maddesini güvenli olarak tanımlıyordu.

ABD ve Avrupa’daki denetleme kurumları da 60 kilogram ağırlığındaki bir yetişkinin 12 ile 36 kutu gazlı içecek tüketmesi durumunda risk altında olduğunu duyurmuştu.

Kanser şüphesinde dikkate alınması gereken 6 belirtiİlginizi ÇekebilirKanser şüphesinde dikkate alınması gereken 6 belirtiKansere yakalanan Tanyeli hastane yatağından paylaştıİlginizi ÇekebilirKansere yakalanan Tanyeli hastane yatağından paylaştıGüneşe çıkarken iki kere düşünün! Kanser vakaları artıyorİlginizi ÇekebilirGüneşe çıkarken iki kere düşünün! Kanser vakaları artıyorRahim ağzı kanserine karşı önlem alınİlginizi ÇekebilirRahim ağzı kanserine karşı önlem alınKanser teşhisi ile göğüsleri alındı, kanser olmadığı ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirKanser teşhisi ile göğüsleri alındı, kanser olmadığı ortaya çıktıUzmanlar uyardı: Bu iki besin kolon kanserini tetikliyorİlginizi ÇekebilirUzmanlar uyardı: Bu iki besin kolon kanserini tetikliyorYapay tatlandırıcılar ile ilgili korkutan araştırmaİlginizi ÇekebilirYapay tatlandırıcılar ile ilgili korkutan araştırmaYapay tatlandırıcılardaki tehlike... Kalp krizi ve felç riskini artırıyorİlginizi ÇekebilirYapay tatlandırıcılardaki tehlike... Kalp krizi ve felç riskini artırıyor
X Reklam