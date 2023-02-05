Dünyanın en çok sigara içen ülkeleri belli oldu

Dünyanın en çok ve en az sigara içen ülkeleri ortaya çıktı. Listede üst sıralarda yer alan ülkeler şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Our World in Data’nın belirlediği “dünyanın en çok sigara içen ülkeleri” tablosuna göre, Pasifik adası Nauru, listenin başında yer aldı. Buna göre, ülkedeki yetişkinlerin neredeyse yarısının (%48,5) sigara içtiği belirlendi.

12 bin 500 kişilik ülkeyi, Myanmar (% 44,1) ve bir başka Pasifik adası olan Kiribati (%40.60) izledi.

2000 ve 2020 yılları arasındaki verileri listeleyen istatistiklere göre, Afrika ülkesi Gana, listenin sonunda yer alıyor. 33 milyonluk ülkede sigara içme oranı yüzde 3,5 çıktı.

Bunu yüzde 3,7 ile diğer Batı Afrika ülkesi Nijerya ve yüzde 5 ile Orta Amerika’da bulunan Panama izledi.

Gana’da 50 yılı aşkın bir süredir aktif bir tütün endüstrisi olmasına rağmen, katı reklam yasakları nedeniyle Batı Afrika ülkesi en düşük sigara içme oranlarına sahip.

Türkiye’de ise sigara içme oranı 2020’de 30,70 ile yüksek kabul edilen bir oran çıktı. Bu oran 2000’de 32,90 olarak kaydedildi.

DÜNYA ORTALAMASI %23 ÇIKTI

Gelişmiş ülkelerde sigara içme oranları ise İngiltere’de yüzde 15,4, ABD’de yüzde 23 ve Avustralya’da yüzde 13,6 çıktı.

Tablo, 2000 ile 2020 arasındaki sigara içme eğilimlerini kaydeden Dünya Kalkınma Göstergeleri’nden alındı.

İstatistikler, herhangi bir tütün ürününü her gün veya günlük olarak içmeyen 15 yaş ve üstü kadın ve erkeklerin payını gösteriyor.

Yüksek sigara içme oranlarına sahip birçok Asya ülkesinde tütün reklamlarına ya kısmen ya da hiç yasak bulunmuyor, yani tütünün TV’de ve yazılı basında reklamı yapılabilir.

Britanya’da, 2000 yılında yetişkin nüfusun yüzde 37,9’u sigara içerken son 20 yılda oranlar yarı yarıya düştü. Benzer şekilde ABD’de de oranlar aynı dönemde yüzde 33,8’den düştü.

Uzmanlar, bunun aynı zamanda, reklam kısıtlamaları ve kamusal alanlarda sigarayı bırakmak için yasalar gibi, alışkanlığı sonsuza dek ortadan kaldırmak için katı kuralların getirilmesine bağlı olduğunu söylüyor.

Kalp hastalığı, felç ve bir düzineden fazla kanser türüne neden olduğu bilinen sigara, her yıl yaklaşık 8 milyon erken ölümden sorumludur.

EN ÇOK SİGARA TÜKETEN 10 ÜLKE…

1. Nauru- %48.50

2. Myanmar – %44.10

3. Kiribati – %40.60

4. Sırbistan – %39.80

5. Papua Yeni Gine – %39,30

6. Timor – %39.20

7. Bulgaristan – %39.00

8. Lübnan – %38,20

9. Endonezya – %37,60

10. Letonya – %37.00

EN AZ SİGARA İÇİLEN 10 ÜLKE

1. Gana – %3,50

2. Nijerya – %3.70

3. Panama- %5.00

4. Etiyopya – %5.10

5. Türkmenistan – %5,50

6. Sao Tome ve Principe – %5,70

7. Togo – %6.80

8. Benin – %6.90

9. Senegal – %6.90

10. Kamerun – %7.30

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