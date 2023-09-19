Eczacılardan grip aşısı isyanı

TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, grip aşısı almak isteyen kişilerin eczanelere başvurduğunda mevzuat engeli nedeniyle aşıya ulaşmada zorluklar yaşadıklarını belirtti.

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, grip aşılarının eczanelerde temini sırasında mevzuat engelleriyle karşılaşıldığını ifade ederek, bir grip aşısı için eczacının 4 ayrı işlem gerçekleştirmek zorunda olduğunu ve hastanın da bu aşıyı almak için 2 kez eczaneye gitmesi gerektiğini aktardı.

Grip aşılarının eczanelere kısıtlı sayıda ve belirli mevzuat çerçevesinde gönderildiğini belirten Saydan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

-Son birkaç yıldır grip aşısını yaptıracak hastalar risk durumuna göre kademelendirilerek, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara öncelik veriliyor.

-E-nabız sistemine göre aşı yaptırma hakkı olduğunu gören hastaların aile hekimliklerine gidip reçetem sistemi üzerinden yazılmış elektronik reçeteleri ile eczanelere başvurması, eczanenin de sistem üzerinden kayıt yaparak talep oluşturması gerekiyor.

-Aşı talebi oluşturulduktan sonra depodan eczaneye gelen aşı hastaya verilebiliyor.

-Bu da bir tek aşı için sistemlerde eczane tarafından 4 defa işlem yapılmasını, hastanın da eczaneye en az iki sefer gelmesini gerektiren bir mevzuat engeli oluşturuyor.

KRONİK HASTALAR…

-Çoğunluğu yaşlı olan hastalar aynı gün eczaneye gelemiyor ya da aşı aynı gün eczaneye gelmiyor. Hasta da bir daha ki gelişini sağlık sorunları yüzünden erteliyor.

-Özellikle kronik hasta vatandaşlar aşılarını zamanında yaptıramadığından risk altında kalıyor.

-Biz eczacılar olarak grip aşılarının bu kadar çok mevzuat engeliyle eczanelere ve hastalara ulaştırılmasından yorulduk, sistemin basitleştirilmesini ve hak sahiplerine kolaylıkla ulaştırılmasına yönelik düzenleme yapılmasını istiyoruz.

-Ülkemizde risk durumuna göre grip aşısı yaptırma önceliği verilen 8 milyon 245 bin 65 yaş üzeri olan kişi ve 22 milyon kronik hasta bulunuyor.

-Bu vatandaşlarımız e nabız sistemine girerek aşı yaptırma hakkı olduğunu görünce aile hekimliklerine gidip reçetem sistemi üzerinden yazılmış elektronik reçeteleri ile eczanelerden aşılarını temin ederek yaptırabilecekler.

-Ancak, mevzuat engeli nedeniyle eczanelerimizde hazırda bulunduramadığımız aşılar nedeniyle vatandaşlar ve biz eczacılar tedirginiz.

Zira hastalarımıza aşıyı hemen veremiyoruz. Aşılar koruyucu tedavinin vazgeçilmez bir enstrümanı olduğu için aşıların hazırda bulundurulmasına yönelik düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerekiyor.

-Aşılar günümüzde kullanılan en güvenli, en etkili ve maliyeti en düşük koruyucu tıbbı uygulamadır.

-Geçmişten günümüze aşılama yöntemi ile dünyada birçok hastalık önlenebildi. Aynı şekilde grip aşısı da her yıl yüz binlerce vakanın önüne geçip, binlerce ölümü engelliyor. Grip hızla yayılabilen bir hastalık ve her sene değişebilen virüsün farklı tipleri hastalığa neden oluyor.

-Bu sebeple, gribe karşı her sene aşılanmak gerekiyor. DSÖ verilerine göre dünya genelinde her yıl 5 milyon civarında grip vakası ortaya çıkıyor ve bundan kaynaklı ölümlerin sayısı 650 bini buluyor.

“HER YIL YAPILMALI”

-Bu veriler gösteriyor ki, grip ciddi bir hastalıktır ve risk grubu içerisinde yer alan bireyler yakalandığında ciddi komplikasyonlar gerçekleşebiliyor.

-Her yıl mevsimsel gribe neden olan grip virüsü değişebilmektedir ve grip aşısının içeriği DSÖ tarafından bir yıl önce salgın yapan virüs tiplerinin belirlenmesi ile geliştirilmekte ve aşının içeriği de bu uygulamaya bağlı olarak her yıl değişmektedir. Aşı, yapıldığı grip sezonu için etkili olmaktadır.

KASIM AYINA DİKKAT ÇEKTİ

-Bu nedenle; eskiden geçirilmiş grip hastalığı ya da uygulanmış grip aşısına bakılmaksızın mevsimsel gribe karşı etkin bir korunma sağlanması için her yıl grip aşısı yaptırılmalıdır.

-Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemin hemen öncesidir.

-Eylül ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmamış olan kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ila 8 ay sürer.

-Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

-Sonbahar dönemi, yani Eylül-Kasım ayları arası grip aşısı yapılması adına en doğru ve etkili zamanlardır. Grip aşısını yaptırmanızın ardından ilgili grip mevsimi boyunca koruma sağlar.

-Ülkemizde uygulanan grip aşısı inaktif; yani ölü bir aşıdır ve her yıl kış aylarında grip virüslerine karşı yeniden hazırlanır.

-Grip aşısı teknik olarak inaktive aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşmaz. Grip aşısının yapılmasını takiben birkaç gün içerisinde size herhangi bir nedenle kan testi yapılması gerekirse, doktorunuza bildiriniz.

-Çünkü yakın zamanda aşılama yapılan bazı hastalarda yalancı pozitif test sonuçları gözlemlenmiştir.

-Grip aşı sayısının ülkemizin nüfusuna göre ayarlanması gerekiyor. Bu yüzden TEİS olarak inanıyoruz ki, Bakanlığımız tarafından getirilen aşı sayısı kademeli olarak arttırılacak, ilerleyen günlerde yeterli sayıda aşı alımı yapılarak riskli gruptaki vatandaşlarımızın hepsi aşılanacak ve aşıların eczanelere gelmesinin önündeki mevzuat engelleri de kaldırılacaktır. (ANKA)