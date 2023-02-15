Eczacılardan SGK’ya çağrı: Depremzedelere çok ciddi ilaç fiyat farkı çıkıyor

Türk Eczacıları Birliği, deprem bölgelerinde 26 sahra eczanesi ile depremzedelere hizmet etmeye devam ediyor. Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, depremde her şeyini kaybetmiş olan insanların çok ciddi ilaç fiyat farkı ödediklerini SGK'nın bir an önce gerekli düzenlemeleri yapması gerektiğini söyledi.

Halil ATAŞ

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Türk Eczacıları Birliği, deprem bölgelerinde 26 sahra eczanesi ile depremzedelere hizmet etmeye devam ederken, Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, ilaç katkı payına dikkat çekti. Şahin şöyle konuştu;

*Depremzede vatandaşlarımız batıdaki illere valiliklerimiz kanalı ile yerleştirme yapılıyor. Misafirlerimize SGK tarafından hasta katılım payı ve muayene ücreti çıkmıyor ancak, çok ciddi fiyat farkları çıkıyor.

*Bu insanlar her şeyini kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş, mallarını kaybetmiş. Bizler SGK’nın bir an önce gerekli düzenlemeleri yaparak depremzede vatandaşlarımıza bu fiyat farklarının çıkmamasını istiyoruz.

*Türkiye Cumhuriyeti bu vatandaşlarımızdan bu ücreti almayacak güce ve kudrete sahiptir. Konuyu yetkililere ilettik ancak yapılması gereken yasal düzenlemeler sebebiyle konu hala beklemede.

“ŞU AN BÖLGEDE HERHANGİ BİR İLAÇ İHTİYACIMIZ YOK”

Deprem bölgesinde, Türk Eczacıları Birliği’nin kurmuş olduğu ve şu an itibarıyla 26 Sahra Eczanesi ile tamamıyla gönüllülük esasıyla çalışılarak, depremzedelere, AFAD gönüllülerine ve askerlere hizmet edildiğini belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti;

*Türkiye'nin tüm bölge eczacı odalarından gelen gönüllü eczacılarımız orada herhangi bir ücret almadan vatandaşlara hizmet etmekte. Şu an bölgede herhangi bir ilaç ihtiyacımız yok.

*Türk Eczacıları Birliği vasıtasıyla, ecza kooperatiflerimiz, depolarımız vasıtasıyla bahsettiğimiz eczanelere ilaç transferleri yapılıyor.

*Vatandaşlarımız eczanelere başvurduklarında biz oradaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırıyoruz.

*Bu sayı her geçen gün artıyor. Bizlerin Türk Eczacıları Birliği olarak önceliğimiz şu anda bölgede hizmet verecek serbest eczanelerimizin bir an önce ayağa kaldırılması ve vatandaşlarımıza doğru ve eksiksiz sağlık hizmeti sunmak istiyoruz.

“HEMEN 10 İLDE SAHRA ECZANELERİ KURULDU”

Bursa Eczacı Odası Başkanı Şahin, ayrıca depremde ilk başta hemen 10 ilde sahra eczaneleri kurulduğunu, sonrasında serbest eczanelerin açıldığı bölgelerde ilaç ihtiyacı serbest eczanelerden sağlandığı, o bölgelerde sahra eczaneleri kapatılarak gücün diğer bölgelere aktarıldığını, şu anda 5 ilde 26 sahra eczanenin hizmet verdiğini söyledi.

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