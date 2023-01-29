Eczanelerde ilaç bulunamıyor

Her yıl aralıkta başlayan ve şubatta yapılan zamlara kadar devam eden ilaç sıkıntısı bu yıl daha şiddetli şekilde görülüyor. Elazığ Eczacılar Odası 2. Başkanı Nihat Aslan, “Gribal vakalara yönelik kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve antibiyotikler eczanelerde yeterince yok. Hatta bazı ilaçlar hiç yok. Depolarda eczanelerin ihtiyacını karşılayacak miktarda ilaç yok” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Ağrı kesici ve ateş düşürücülerden, kanser gibi hayati önem taşıyan hastalıkların ilaçları piyasada bulunamıyor. Salgın hastalıkların arttığı bu günlerde ilaçlarını bulamayan hastalar, eczane eczane gezmek zorunda kalıyor.

İlaç sorununun devam ettiğini söyleyen Elazığ Eczacılar Odası 2. Başkanı Nihat Aslan, Sağlık Bakanlığı’nın yaşanan sorunu çözmek adına eczanelerin sayısını arttıracak yeni bir genelge yayınladığını ancak yapılan bu düzenlemelerin sorunu çözmekten uzak adımlar olduğunu kaydetti.

“SORUN ECZANE SAYISININ YETERSİZLİĞİ DEĞİL İLAÇ YOKLUĞUDUR”

Mevsim şartlarının da etkisiyle gribal vakalara yönelik kullanılan ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar ve antibiyotikler eczanelerde yeterince olmadığını belirten Eczacılar Odası 2. Başkanı Aslan, şöyle konuştu:

“Hatta bazı ilaçlar hiç yok. Depolarda eczanelerin ihtiyacını karşılayacak miktarda ilaç yok. İnfertilitede, tüp bebek tedavisinde, kür tedavilerinde, kalp damar hastalıklarında, diyabette ve daha birçok alanda kullanılan ilaçları eczanelerimiz bulmakta zorlanıyor.

Hastalar eczane eczane dolaşarak ilacını ararken bizler telefon veya bilgisayar başında gün boyu reçete eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Bu durum özellikle eczanelerin nöbet tuttukları tatil günlerinde ve akşam saatlerinde tam bir krize neden olmaktadır.

Hasta veya yakınıyla eczane çalışanları ile karşı karşıya gelmekte ve bazen istenmeyen tatsız olayların yaşanmasına sebebiyet vermektedir. İlacını bulamayan hasta gecenin geç saatlerinde eczane eczane dolaşmak zorunda kalmakta, haliyle bu durum da eczanelerde bir ilaç kuyruğuna neden olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı bu durumu düzeltmek amacıyla her bir il veya ilçe merkezinde nöbetçi eczanelerin sayısını arttıracak yeni bir genelge yayınlamış, bölge eczacı odaları bu genelgeye uygun olacak şekilde nöbetçi eczane sayılarını ve nöbet bölgelerini yeniden düzenlemişlerdir. 23. Bölge Elazığ Eczacı Odası olarak bizler yakın zamanda nöbetçi eczane bölgelerini ve sayısını düzenlediğimiz için, bakanlığın istediği şartları da tam olarak sağladığından bu konuda herhangi bir düzenleme yapma gereği duymadık.

Yapılan bu düzenlemeler sorunu çözmekten uzaktır. Çünkü sorun eczane sayısının yetersizliği değildir, ilaç yoktur”

“İLAÇ FİYATI MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARA UYGUN DEĞİL”

Aslan, ilacın fiyatı ve eczacıların karlılığını düzenleyen ilaç fiyat kararnamesinin ve sabit kur uygulamasının var olan ekonomik koşullara uygun olmadığına dikkat çekerek, “14 Aralık 2022 tarihinde yapılan düzenlemeyle 7,86 olarak uygulanan sabit Euro kuru 10,76 olarak güncellenmiş fakat bir euronun 20,50 lirayı aştığı bir piyasa ortamında bu düzenleme sorunları çözmekten uzak kalmıştır. Bununla birlikte yılda bir defa ilaca zam yapmak da her zam dönemi öncesi sıkıntıya sebep olmakta ve ürünlerin piyasaya verilmesini ertelemektedir. Piyasa koşullarına uyan çözüm yolu İlaç Fiyat Kararnamesinin, sabit kur uygulamasının güncel hale getirilmesi ve olası fiyat değişikliklerinin yılda en az üç defaya yayılmasıdır. Biz eczacılar hem normal mesai saatlerinde hem nöbet saatlerine görevimizin başında olup hastalarımızın ilaca fiyat farkları ödemeden rahatça ulaşabilmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.