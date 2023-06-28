Egzamayı önlemenin yolları neler?

Egzema, cildin iltihaplanmasıyla karakterize bir deri hastalığıdır. Tıbbi olarak atopik dermatit olarak da adlandırılan egzema, genellikle kızarıklık, kaşıntı, kabarcıklar, kuruluk, kabuklanma ve bazen ciltte kalınlaşma gibi belirtiler ile kendini gösterir. Egzema genellikle kronik bir durumdur ve tekrarlayan nöbetler şeklinde ortaya çıkar.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Egzema genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde başlar, ancak herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Bebeklerde egzema genellikle yüz, kafa derisi, eller ve ayak bilekleri gibi bölgelerde görülürken, çocuklarda ve yetişkinlerde genellikle dirsekler, dizler, boyun ve gövde gibi bölgelerde ortaya çıkar.

EGZAMAYI ÖNLEMENİN YOLLARI NELER?

Egzamayı önlemek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

Stresi yönetin: Stres, birçok sağlık sorununun yanı sıra egzama semptomlarını da tetikleyebilir. Stresi azaltmak için gevşeme teknikleri, meditasyon, derin nefes alma egzersizleri, yoga gibi aktiviteleri deneyebilirsiniz.

Cildinizi nemlendirin: Egzama genellikle cilt kuruluğundan kaynaklanır. Cildinizi düzenli olarak nemlendirmek, cildin nem dengesini koruyarak egzama semptomlarını azaltabilir. Nemlendirici kremler veya losyonlar kullanabilirsiniz. Doğal nemlendiriciler olarak hindistancevizi yağı veya aloe vera jelini de deneyebilirsiniz.

Tahriş edici maddelerden kaçının: Egzama semptomlarını tetikleyen tahriş edici maddelerden kaçınmak önemlidir. Parfümler, sabunlar, deterjanlar, sentetik kumaşlar gibi maddeler cildi tahriş edebilir. Mümkünse, cildinize temas eden ürünleri doğal ve hipoalerjenik olanlarla değiştirmeye çalışın.

Sıcak su ve sık banyo yapmaktan kaçının: Sıcak su cildi kurutabilir ve egzama semptomlarını şiddetlendirebilir. Ilık suyla duş almak veya banyo yapmak daha iyidir. Ayrıca, uzun süreli banyo veya duşlardan kaçınmak da cildinizi kurutma riskini azaltabilir.

Alerjenleri tanıyın ve kaçının: Egzamanın bazı türleri alerjik reaksiyonlardan kaynaklanır. Kendi alerjenlerinizi tanımlamak için alerji testleri yaptırabilir ve bu maddelerden kaçınabilirsiniz. Örneğin, evcil hayvanlar, toz akarları, polenler gibi alerjenlere karşı alerjiniz varsa, temasınızı sınırlamak veya önlemek için gerekli adımları atabilirsiniz.

Cildinizi temiz tutun: Egzama semptomlarını yönetmek için cildinizi temiz tutmak önemlidir. Ancak, çok sık yıkama veya aşırı temizleyici kullanma da cildi kurutabilir. Hassas bir temizleyici ve ılık suyla nazikçe temizleyin ve hafifçe kurulayın.

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün: Dengeli bir beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz yapmak gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve egzama semptomlarını hafifletebilir.

Doktorunuzla iletişimde kalın: Egzama semptomlarınızı yönetmek için bir dermatologla düzenli olarak iletişimde olmanız önemlidir. Doktorunuz size uygun tedavi yöntemlerini önerebilir ve semptomlarınızı takip edebilir.

EGZEMANIN BELİRTİLERİ NELER?

Egzama belirtileri her bireyde farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdaki semptomlarla kendini gösterir:

Kızarıklık: Egzama, cildin iltihaplanmasıyla birlikte ciltte kızarıklık oluşmasına neden olabilir. Kızarıklık genellikle etkilenen bölgede belirgin ve yaygın bir şekilde görülür.

Kaşıntı: Egzama kaşıntılı bir durumdur. Kaşıntı, genellikle cildin iltihaplanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar ve hastaları rahatsız edebilir. Kaşınma, egzamanın yayılmasına ve cildin tahriş olmasına yol açabilir.

Kabarcıklar ve veziküller: Egzama bazen kabarcıklar veya veziküller olarak adlandırılan sıvı dolu kabarcıklar oluşturabilir. Bu kabarcıklar genellikle kaşınma veya tahriş sonucunda oluşur.

Kuruluk: Egzama, cildin doğal nemini kaybetmesine ve kurumasına neden olabilir. Kuruluk, cildin kuru, pullu ve çatlamış görünmesine yol açabilir.

Kabuklanma: Egzema semptomları şiddetlendikçe, cilt üzerinde kabuklanma veya döküntüler oluşabilir. Bu kabuklar genellikle kaşınma sonucunda oluşur.

Cilt kalınlaşması: Kronik egzama durumunda, cilt kalınlaşabilir ve sertleşebilir. Bu durum, etkilenen bölgelerde ciltte kalınlaşma ve derinin sertleşmesiyle kendini gösterebilir.

Cilt enfeksiyonları: Egzama nedeniyle cilt bariyeri bozulduğunda, cilt enfeksiyonlarına yatkınlık artabilir. Enfeksiyon belirtileri arasında kızarıklık, şişlik, püstüller (irin dolu kabarcıklar), ateş ve ağrı bulunabilir.