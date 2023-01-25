Endişe yaratan veriler: Cinsel organını sakatlayan erkeklerin oranı yükseldi

İngiltere'de açıklanan verilere göre, ilişki esnasında cinsel organını kıran erkeklerin sayısı giderek artıyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) ortaya koyduğu veriler, seks sırasında cinsel organını yaralayan giderek daha fazla erkeğin olduğunu gösterdi.

Resmi rakamlara göre, son 12 ayda 169 penis kırığının onarıldığı bildirildi, bu sayı, bir önceki yıl 46’ydı.

Uzmanlar bunun, daha fazla erkeğin cinsel ilişki esnasında performanslarını artırmak için Viagra kullandığını gösterebileceğini iddia ediyor. İşlemlerin çoğu 30’lu yaşlarındaki erkeklere yapıldı.



The Irish Sun’ın haberine göre, Londra merkezli ürolog Gordon Muir, penisi düzeltmek için, doktorların oluşan yırtığı dikmesi gerektiğini açıkladı. İşlem oldukça acı verici görünebilir ve tedavi edilmezse, iktidarsızlık problemine veya uzun vadeli ciddi sorunlara neden olabilir.

İlginizi Çekebilir İktidarsızlığa karşı karpuz yiyin

İlginizi Çekebilir Uzun Covid-19'un yeni belirtileri çıktı: Erkeklerde iktidarsızlık ve sertleşme sorunu