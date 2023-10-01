Ereksiyon probleminin çözümü ortaya çıktı
Bilim insanları çok sayıda erkeğin mustarip olduğu sertleşme sorunu ile ilgili dikkat çekici bir araştırma yaptı.
Erkeklerde görülen iktidarsızlık sorunuyla ilgili ABD’li bilim insanları dikkat çekici bir araştırmaya imza attı…
ABD’nin saygın kurumlarından Stanford Üniversitesi’nde görevli bilim insanları yaptıkları araştırmada iktidarsızlığın kolay bir çözümü olduğunu ortaya çıkardı. European Urology Focus isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, bilim insanları uykusuzluk ile sertleşme sorunu yaşanması arasında bir bağ keşfetti.
“RİSK DAHA YÜKSEK”
Bilim insanları araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 58’inin uyumakta güçlük çektiğini tespit etti. Uyku kalitesinin büyük bir önemi olduğuna dikkat çeken bilim insanları, “Uyku sorunu çeken erkeklerde iktidarsızlık görülme riski çok daha yüksek” dedi.
Araştırmaya katılan 539.109 erkeğin uykusuzluk sorunu çektiği belirtilirken 356.575 erkeğin ise uykusuzluk sorununu çözdüğü açıklandı.