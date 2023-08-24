Eris varyantı belirtileri neler, Türkiye’de görüldü mü?

Eris varyantı, omicron varyantının alt türü olarak 50'yi aşkın ülkede görüldü. Henüz Türkiye'de görülmeyen eris virüsü nedeniyle vaka sayısında son üç aya göre yaklaşık yüzde 80 artış yaşanıyor. Omicron varyantına benzer olan eris varyantı belirtileri arasında baş ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı ve eklem ağrısı görülüyor.

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İlk kez 2023 yılının şubat ayında Endonezya'da tespit edilen eris varyantı başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere vaka sayılarında artışa neden oldu. Belirtileri açısında diğer varyantlardan farklı olmaya eris varyantını Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 9 Ağustos'ta “izlenmesi gereken varyant” statüsüne aldığını duyurmuştu.

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris , virüsün EG.5.1 türüdür ve Omicron'un bir çeşididir.

İlk olarak 17 Şubat 2023’te bildirilen EG.5 varyantı (ERİS), 2021’in sonlarında görülmeye başlayan ve o zamandan beri birkaç mutasyona uğrayan Omicron’un alt varyantıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 19 Temmuz 2023’te izlenen varyant (Variant Under Monitoring-VUM) olarak belirlendi. DSÖ, 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan İlk Risk Değerlendirmesine göre EG.5’i ve onun alt türlerini bir ilgi varyantı (Variant Of Interest-VOI) olarak belirlediğini bildirdi ve sağlık yetkililerine bulaşmasını dikkatle izlemelerini tavsiye etti.

ERİS BELİRTİLERİ NELER?

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Eris varyantı belirtileri, diğer corona virüs belirtilerinde olduğu gibi benzer semptomlar görülüyor. Eris varyantı belirtileri arasında kuru öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, eklem ağrısı, gözlerinin arkasındaki ağrı, halsizlik yer alıyor.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un yeni varyantı eris varyatının Türkiye’de görülmediğini açıkladı.

Bakan Koca sözlerine şu şekilde devam etti.

-Özellikle son günlerde yurt dışında görüldüğüne dair çok yoğun bilgiler var. Türkiye'mizde bu ve benzeri bir varyant görülmedi.

-Bu görülen varyantlar sakın ha bizi asla endişelendirmesin ve asla eski kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Ve halen Kovid görülüyor mu?

-Evet görülüyor. Dünyada görülüyor mu? Evet görülüyor. Görüldüğü halde Dünya Sağlık Örgütüne artık bildiriliyor mu? Bildirilmiyor. Bu dönemde giderek mutasyonlarla her geçen gün etkinliği daha da azalan bir varyant dönemi görüyoruz. O nedenle virülansı artan hastane yatışı daha da arttıran herhangi bir durum söz konusu değil.

-Vatandaşımız müsterih olsun, endişelenmesin. Genel koruma, tedbirimiz griple ilgili nasılsa bundan sonraki süreçte aynı şekilde olmalı.

ERİS VARYANTI SONBAHARDA ARTABİLİR

Sonbaharla birlikte havaların soğuması, insanların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesine neden oluyor. Maske takma zorunluluğu ortadan kalktığı için de diğer solunum yolu etkenleri ile görülen hastalıklarla birlikte Covid de görülebilir. İngiltere sonbaharda aşılama programının yapılacağı bildirildi.

Türkiye’de ve diğer ülkelerde nasıl bir yöntem izlenecek henüz ilgili bir kesin bir bilgi yok.