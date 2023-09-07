Eris varyantı nedir, belirtileri neler?

İlk kez 2023 yılının şubat ayında Endonezya'da tespit edilen eris varyantı başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere vaka sayılarında artışa neden oldu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de Eris varyantına bağlı bir vakanın şu ana kadar görülmediğini açıkladı. Semptom açısından diğer varyantlardan farklı olmayan eris varyantı belirtileri arasında baş ağrısı, kuru öksürük, burun akıntısı ve eklem ağrısı görülüyor.

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Eris varyantı, omicron varyantının alt türü olarak 50’yi aşkın ülkede görüldü. Henüz Türkiye’de görülmeyen eris virüsü nedeniyle vaka sayısında son üç aya göre yaklaşık yüzde 80 artış yaşanıyor.

ERİS VARYANTI NEDİR?

Eris varyantı “virüsü”, COVID-19’un Omicron varyantının bir alt türü olarak tanımlanmış olup omicron varyantında görülen mutasyonların yanı sıra, EG.5.1 olarak adlandırılan bir mutasyona sahip olan virüstür. Bu mutasyon, Eris varyantının insan hücrelerine daha kolay bağlanmasına ve çoğalmasına yardımcı olabilir.

İlk olarak 17 Şubat 2023’te bildirilen EG.5 varyantı (ERİS), 2021’in sonlarında görülmeye başlayan ve o zamandan beri birkaç mutasyona uğrayan Omicron’un alt varyantıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 19 Temmuz 2023’te izlenen varyant (Variant Under Monitoring-VUM) olarak belirlendi. DSÖ, 9 Ağustos 2023 tarihinde yapılan İlk Risk Değerlendirmesine göre EG.5’i ve onun alt türlerini bir ilgi varyantı (Variant Of Interest-VOI) olarak belirlediğini bildirdi ve sağlık yetkililerine bulaşmasını dikkatle izlemelerini tavsiye etti.

ERİS VARYANTI NASIL BULAŞIR?

Eris varyantı, diğer COVID-19 varyantları gibi solunum damlacıkları yoluyla yayılır. Bu damlacıklar, bir kişinin hapşırması veya öksürmesi sırasında havaya salınır ve başka bir kişinin nefes alması veya göze veya burnuna dokunması yoluyla bulaşabilir.

ERİS VARYANTI BELİRİTLERİ NELER?

Eris varyantının belirtileri, diğer COVID-19 varyantlarının belirtilerine benzerdir. En yaygın belirtiler şunlardır:

Eris varyantında en çok görülen belirti: Boğaz ağrısı

Eris’te en çok görülen ikinci belirti: Balgamlı ve balgamsız öksürük

Burun tıkanıklığı veya burun akıntısı

Değişen koku alma duyusu

Baş ağrısı

Hapşırma

Ses kısıklığı

Ateş

ERİS VARYANTI BULAŞI MI?

Eris varyantı, diğer COVID-19 varyantlarından daha bulaşıcı olduğu düşünülmektedir. Ancak, bulaşıcılığının ne kadar olduğu henüz tam olarak anlaşılmamıştır.

ERİS VARYANTI TÜRKİYE’DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'un yeni varyantı eris varyatının Türkiye’de görülmediğini açıkladı.

Covid-19 vakalarında tekrar artış olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Türkiye'de Eris varyantına bağlı bir vakanın şu ana kadar görülmediğini aktaran Koca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarınca sürekli analizlerin yapıldığına işaret etti.

ERİS VARYANTI SONBAHARDA ARTABİLİR

Sonbaharla birlikte havaların soğuması, insanların kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla zaman geçirmesine neden oluyor. Maske takma zorunluluğu ortadan kalktığı için de diğer solunum yolu etkenleri ile görülen hastalıklarla birlikte Covid de görülebilir. İngiltere sonbaharda aşılama programının yapılacağı bildirildi.

Türkiye’de ve diğer ülkelerde nasıl bir yöntem izlenecek henüz ilgili bir kesin bir bilgi yok.